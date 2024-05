La Virtus Cermenate vince il derby con Cabiate

La Virtus Cermenate vince 3-0 il derby comasco contro Cabiate della penultima giornata di campionato.

Parte avanti Cabiate nel primo set (1-3, 5-9). Cermenate impatta sul 9-9, ma le ospiti riprendono nuovamente la testa (9-11, 11-14). Le virtussine reagiscono subito (14-14), poi è equilibrio fino al 19-19, quando è la formazione di coach Rutigliano a conquistare un buon break che porta fino alla fine (25-21).

Il secondo set è tutto di Cermenate che parte forte (6-1, 10-3) amministra il vantaggio (15-6, 19-11) e chiude 25-14 il parziale.

Il terzo set è la copia del precedente con Cermenate che, dopo un avvio lento (0-4, 7-7), prende in mano le redini del parziale (9-7, 13-8, 20-9) andando a vincere 25-15 la frazione di gioco e l’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato, l’ultimo della stagione Cermenate farà visita a Valmadrera sabato 11 maggio alle 20.30 a Malgrate (LC).

“Non è stata di certo una gara affascinante, però ci è servita almeno per tirare un attimo il fiato e non costringerci ogni sabato a mantenere la concentrazione altissima - ha detto coach Rutigliano - È vero che pretendo che si affronti ogni partita con la giusta testa, però è anche vero che se si abbassa troppo il ritmo è difficile mantenere alta la concentrazione. Ci servivano i tre punti e li abbiamo conquistati serenamente. Adesso ci prepariamo all’ultima settimana di questo campionato nella speranza di poter strappare tre punti per poi attendere il risultato di Besanaese. Non è ancora finta!”.