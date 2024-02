Vittoria da tre punti per la Prima Divisione femminile della Virtus Cermenate nella trasferta di Cadorago valevole per la quindicesima giornata di campionato andata in scena ieri sera, venerdì 23 febbraio 2024.

La Virtus Cermenate vince per 3 a 1 contro Olimpia Cadorago

Primo set forte di Cermenate che parte avanti (1-5, 4-10), incrementa il vantaggio (4-14, 7-17) e chiude il parziale con un netto 9-25. Secondo set più equilibrato con le due formazioni che giocano punto a punto fino al 5-6, quando sono le virtussine a portarsi avanti (5-9, 7-12, 10-16). Cadorago prova ad accorciare (15-18, 19-22), ma è la formazione di coach Caccamo a chiudere il parziale 20-25.

Blackout Cermenate nel terzo set. Cadorago parte forte (7-3, 15-4) amministra il vantaggio (19-10, 19-13) e chiude 25-16 il parziale. Si riscattano le ospiti nel quarto set. Parte subito avanti Cermenate (2-4, 3-7). Cadorago non riesce a ricucire (7-14, 10-17) lasciando alle virtussine il parziale 18-25 e l’incontro 3-1.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Ardor2K PVI Mariano mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 20.30 sul campo casalingo.

Foto: Volley Addicted