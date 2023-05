I "Borghi’s boy" non sono ancora sazi e, dopo aver vinto il campionato di serie D (con sette punti di distacco alla prima inseguitrice), venerdì 28 aprile 2023 in quel di Saronno, hanno vinto anche la semifinale contro i lecchesi del JL Futsal, conquistando la finalissima.

"Partita bellissima, con grandi emozioni e un finale al cardiopalma", le prime parole del giocatore Luca Checola.

La Virtus Cermenate vola in finale di Coppa Lombardia

Primo tempo molto equilibrato tanto da non schiodare il risultato dallo zero a zero. La seconda frazione inizia come si era conclusa la prima con il massimo equilibrio. Il risultato poteva sbloccarsi solo con una prodezza: in questo caso ci ha pensato Pietro Bottone con un ‘missile terra-aria’ che buca le mani al portiere lecchese per insaccarsi nel sette. Il JL ci prova e intensifica la manovra tanto da trovare il pari con uno schema perfettamente riuscito su rimessa laterale. A trenta secondi dalla fine però ci pensa ancora e sempre il solito Beretta a dare la vittoria ai cermenatesi che ora appunto avranno l’opportunità di provare a vincere anche la coppa.

A fine partita tutti i giocatori, tifosi e dirigenza si sono complimentati con mister Andrea Borghi, vero artefice di questo piccolo grande miracolo sportivo.