La Virtus sbanca Como in un derby agguerrito

La Virtus Cermenate festeggia la vittoria al tiebreak nel derby di alta classifica contro Como Volley.

Avvio forte di Cermenate nel primo set (0-7). Como non riesce a rientrare (3-10, 11-18, 11-22), lasciando alle virtussine il primo parziale 16-25. Più equilibrato il secondo set con le due formazioni che giocano punto a punto fino al 7-9, quando è Cermenate ad allungare (9-13). Le padrone di casa si rifanno sotto (17-18), poi è nuovo equilibrio fino alla fine dove è la formazione di coach Rutigliano a chiudere 23-25 il parziale.

Avvio di terzo set con Cermenate nuovamente avanti (5-9). Como reagisce e rimette subito in discussione il parziale sul 10-10. Punto a punto fino alla chiusura del parziale dove è Como a trovare il break decisivo (25-23). Il quarto set, dopo un inizio equilibrato fino al 5-5, è tutto della formazione di casa: 10-7, 14-12, 19-15, 22-18 fino al definitivo 25-19.

Parte avanti Cermenate nel tiebreak (0-3). Como rimonta subito (4-4), ma le virtussine non sono dome ed allungano nuovamente (5-8, 9-12), andando a vincere il parziale 11-15 e e l’incontro 3-2.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Arosio sabato 2 marzo 2024 alle 21 a Cermenate.

“Vincere era importante, ma ancora di più era convincere di meritare di essere in cima alla classifica - ha detto coach Rutigliano - Convincerci che i sacrifici in settimana devono portare i risultati, e sottolineo devono, senza scuse. Ottimo inizio, ci siamo spenti un po’ ma lo sapevamo che sarebbe stata una sofferenza unica. Brave a chiudere nel momento decisivo. Davvero orgoglioso di tutte!”.