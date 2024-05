La Virtus, sconfitta, chiude il campionato terza

La Virtus Cermenate esce sconfitta al tiebreak contro Valmadrera e chiude il campionato al terzo posto in classifica.

Partono bene le comasche nel primo set (0-2, 4-7). Valmadrera impatta sul 7-7, ma sono nuovamente le virtussine a conquistare un buon break (7-11). Rispondono subito le padrone di casa che rimettono tutto in discussione sull’11-11, e si portano avanti (14-11, 19-14). Cermenate non reagisce lasciando alle avversarie il parziale 25-18.

Nel secondo set avvio equilibrato fino al 5-4, quando è nuovamente Valmadrera ad allungare (9-5, 12-9). Cermenate ci prova (14-14), ma le lecchesi riprendono la testa (20-15, 23-18) chiudendo 25-21 il parziale.

Il terzo set è tutto della formazione di coach Rutigliano che parte forte (0-5, 4-13), amministra il vantaggio (10-21, 17-23) e chiude 18-25 il parziale.

Parte avanti Valmadrera nel quarto set (3-1). Cermenate risponde subito (4-4) prendendo in mano il gioco (5-8, 6-11, 8-15). Le padrone di casa si rifanno sotto (17-18, 21-20) ma sono le virtussine a vincere il parziale 21-25.

Il tiebreak è equilibrato fino al cambio campo, quando è Valmadrera a conquistare un buon break (13-10). Cermenate prova ad accorciare (13-12), ma sono le padrone di casa a chiudere il parziale 15-12 vincendo l’incontro 3-2.

Il commento del coach

“Tanta delusione… tanti alibi per non ammettere che siamo arrivati a fine campionato senza fiato - ha detto coach Rutigliano - Stasera avevamo l’opportunità di riscattare un periodo opaco, e invece abbiamo solo confermato che nel momento di difficoltà non riusciamo più a reagire. Peccato. Rimane il rammarico di aver confermato un terzo posto che va a migliorare il risultato dell’anno scorso, ma che non ci premia, anzi sottolinea che, ancora una volta, per poco non siamo riusciti a raggiungere un sogno. L’obiettivo era di fare meglio, lo abbiamo raggiunto… ma il secondo posto era lì… bastava poco”.

Cermenate chiude il campionato al terzo posto dietro a Como Volley (promossa in serie B2) e Besanese (playoff promozione).

POL. VALMADRERA 3 - VIRTUS CERMENATE 2
Serie C Femminile 2023/24 Lombardia - 26^ Giornata
Malgrate (LC) - 11 maggio 2024

