La Virtus vince in Seconda divisione

La Virtus Cermenate, sotto di sue set, ribalta il punteggio e vince fuori casa contro Italtex Cabiate in Seconda divisione.

Seconda divisione, che ribaltone

Buon avvio di primo set delle padrone di casa che partono in testa (8-2, 12-5). Le virtussine provano a rientrare (18-14, 21-19), ma non trovano l’aggancio, lasciando a Cabiate il parziale 25-20. Nel secondo set nuovamente avanti la formazione di casa (7-2). Cermenate si rifà sotto (13-11), ma Cabiate non si fa raggiungere (18-17, 21-17), andando a vincere il parziale 25-22. Più equilibrato l’avvio del terzo set con le due formazioni che giocano punto a punto fino all’8-8, quando è la formazione di coach Sartorello a prendere vantaggio (9-14). Ci prova Cabiate (13-15, 17-19), riuscendo ad impattare sul 24-24. Ma il finale sorride alle virtussine che, ai vantaggi, chiudono il parziale 25-27. Nel quarto set avvio forte delle ospiti (1-7, 2-11). Cabiate tenta di rimettersi in scia (10-15, 17-19), ma nel finale sono nuovamente le virtussine ad allungare (17-22) andando a vincere il parziale 20-25). Il tiebreak è tutto di Cermenate che parte avanti (1-3, 3-6, 3-10), amministra il vantaggio (5-12) e chiude 8-15 il set, vincendo l’incontro 2-3.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà San Giorgio Luraghese venerdì 4 aprile 2025 alle 20.30 a Cermenate.

Info match

Seconda Divisione Femminile 2024/2025 - FIPAV Como 21^ Giornata di Campionato

ITALTEX CABIATE 2 - VIRTUS CERMENATE 3 (25-20, 25-22, 25-27, 20-25, 8-15)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Colombani, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Geminian, Peverelli (L1), Pellizzoni (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.