La Tecnoteam cala il poker in entrata e firma la forte opposta Giorgia Mazzon

L'Albese Volley cala il poker! La società del presidente Graziano Crimella ha da poco annunciato il quarto colpo di mercato in entrata ufficializzando la firma della quotata opposta padovana Giorgia Mazzon.

Il nuovo acquisto

Nata il 17 agosto 1998 Mazzon ha iniziato a giocare in serie A2 nel 2018 con la Delta Informatica Trentino per poi passare a Macerata, Marsala e quindi nelle ultime tre stagioni a Montecchio. Ora è pronta a cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Tecnoteam dove si annuncia come un innesto di grande valore. Mazzon si aggiunge così alla palleggiatrice Rebecca Rimoldi, alla schiacciatrice Laura Grigolo al libero Ylenia Pericati e alle confermate Martina Veneriano e Marika Longobardi..

Sul fronte partenze invece chi non vestirà più la maglia della Tecnoteam è l'argentina Daniela Bulaich che saluta Albese dopo una stagione importante in cui ha contribuito alla conquista della Poule Promozione e di un piazzamento prestigioso.