L’Acqua S. Bernardo Cantù rinforza il roster: ufficiale Osvaldas Olisevičius

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Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù annuncia di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Osvaldas Olisevičius. L’ala lituana è nata a Vilnius il 10 gennaio 1993, è alta 200 cm e pesa 90 kg.

Cantù firma Osvaldas Olisevičius

Dopo essere cresciuto in patria tra Akademija Vilnius e la prestigiosa Šarūnas Marčiulionis Academy, nel 2013 passa al Trakai, con cui viene premiato come giocatore più migliorato della seconda lega lituana. Sale così di categoria con il Pieno žvaigždės, dove rimane per tre anni, misurandosi anche con la FIBA Europe Cup. Nel 2017 sceglie di vivere la prima esperienza all’estero, firmando con i tedeschi del Würzburg. A gennaio torna però al Pieno žvaigždės, con cui vince la Baltic Basketball League, facendo registrare una media di 11.3 punti a partita. L’anno successivo passa al Neptūnas, dove rimane per due stagioni, disputando anche la Basketball Champions League (BCL).

Nell’annata 2020-21 torna in Germania, al Medi Bayreuth, chiudendo il campionato con una media di 13.9 punti a partita. Nel 2021 arriva la prima chiamata da un club italiano: la Pallacanestro Reggiana. L’impatto con la LBA è subito significativo, con una media di 16.2 punti a partita. Rimane a Reggio Emilia anche nella stagione successiva, chiusa ancora in doppia cifra di media. Nel 2023 si trasferisce a Treviso, dove è protagonista per tre stagioni, facendo registrare medie rispettivamente di 15.7 e 16.9 punti a partita nelle prime due annate e chiudendo l’ultima con 13.6 punti, 3.3 rimbalzi e 1.9 assist.

Esperienze in Lituania, Germania e Italia

Olisevičius vanta inoltre una lunga esperienza nelle selezioni giovanili della Lituania, in cui brilla la conquista della medaglia d’argento agli Europei Under 16 del 2009. Con la nazionale maggiore ha collezionato invece nove presenze in gare ufficiali.

Le dichiarazioni

Simone Giofrè (GM): «Il mercato ci ha messo di fronte questa opportunità di aggiungere un giocatore delle sue caratteristiche e come Club abbiamo deciso di non farcela sfuggire». Osvaldas Olisevičius: «Sono molto felice di aver firmato con Cantù e non vedo l’ora di poter iniziare questa avventura e conoscere tutti i tifosi».

Credit foto: FIBA