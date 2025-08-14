L'Acqua S.Bernardo chiude il roster con Xavier Sneed

Basket

L'ala americana arriva da una stagione al Bnei Herzliya di Israele

Accordo annuale tra la società e il nuovo atleta

Un'ala piccola originaria del Missouri

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha sottoscritto un accordo annuale con Xavier Tyron Sneed. Americano di Saint Louis, nel Missouri, classe 1997, con un'altezza di 196 cm e un peso di 98 chili, è un'ala piccola dotata di un bagaglio tecnico estremamente completo: capace di segnare dentro e fuori dall'area con continuità, così come di essere decisivo nella metà campo difensiva e nella lotta a rimbalzo.

"Ci aspetta una stagione emozionante"

Contento di essere approdato in casa biancoblù è lo stesso Sneed:

"Sono entusiasta di entrare a far parte di un club storico come Cantù. Torno in Italia per la mia seconda esperienza in Serie A e non vedo l'ora di giocare con i miei nuovi compagni e vivere l'atmosfera creata dai nostri tifosi durante le partite… mi hanno detto che sono incredibili! Ci aspetta una stagione emozionante e sono pronto per scendere in campo, tra poco si comincia!".

"Sarà un punto di riferimento per me e i compagni"

A sottolineare come Sneed completi l'idea di squadra è coach Nicola Brienza:

"Come prima cosa, voglio ringraziare Sandro per come ha gestito questa lunga trattativa. Un doveroso ringraziamento va anche al club, al presidente Allievi e a tutti i componenti del CdA, che ci hanno permesso di portare a Cantù Sneed. Per me e per Santoro è il giocatore che completa la nostra idea di squadra e si integra perfettamente con il resto del roster. Xavier conosce già il nostro campionato, dopo l'esperienza a Brindisi nel 2023/24, e ha fatto molto bene anche lo scorso anno in Israele. Siamo certi che avrà un impatto importante e diventerà un punto di riferimento per me e per tutti i compagni, per cui siamo estremamente felici di dargli il benvenuto".

"E' stato un accordo tutt'altro che scontato"

Le parole di Alessandro Santoro, general manager di Acqua S.Benedetto:

"Non è stato facile assicurarsi un giocatore come Xavier Sneed. Abbiamo lavorato per trovare la migliore soluzione per completare il roster. Xavier rappresenta, a nostro avviso, l'incastro che renderà la squadra ancora più competitiva per raggiungere gli obiettivi stagionali. Mi unisco ai ringraziamenti del coach al club, che ha reso possibile un accordo tutt'altro che scontato, al Presidente Allievi e ai membri del CDA, che hanno compreso l'importanza di questa opportunità. L'ingaggio arriva in un momento in cui il lavoro svolto sottotraccia avrebbe potuto essere compromesso dalla concorrenza e condizionarne il buon esito. Ora possiamo dire che la nuova stagione è iniziata".