L’Acqua S.Bernardo chiude la stagione con una sconfitta

L’Acqua S.Bernardo, già matematicamente terza prima della palla a due, chiude la stagione regolare con una sconfitta 75-79 contro Vigevano.

Acqua S.Bernardo sorpresa da Vigevano

Recuperato Piccoli, coach Brienza lascia in tribuna Hogue per dare spazio a Possamai e Okeke. Smith segna il primo canestro, ma Cantù mette subito la freccia grazie a McGee e Riismaa. Vigevano risponde con Francis e torna avanti. Gli ospiti continuano a segnare con costanza e riescono a conservare il vantaggio fino alla prima pausa, che arriva con il punteggio fermo a 20-24. Nei primi minuti del secondo quarto si segna poco. Francis prosegue nella sua ottima partita e rinsalda il vantaggio ospite. L’Acqua S.Bernardo si affida a Moraschini per ridurre gradualmente il divario. Valentini segna la tripla del pareggio a un minuto dall’intervallo. Francis riporta Vigevano avanti, ma Baldi Rossi brucia la sirena con la tripla che chiude il primo tempo sul 38-37.

L’Acqua S.Bernardo esce bene dagli spogliatoi, con Valentini che guida un tentativo di allungo. Francis non si arrende e tiene Vigevano in scia. L’affondo canturino è solo rimandato, perché Riismaa e Basile segnano due triple e permettono all’Acqua S.Bernardo di toccare il +9. Nel finale Vigevano riprende fiducia e ricuce fino a -3 sul 61-58. Moraschini segna i primi quattro punti dell’ultimo quarto, ma Vigevano completa la rimonta con Leardini e torna avanti. Gli ospiti prendono fiducia e volano a +7. McGee prova a scuotere i biancoblù, che tornano a -1 a 60” dalla sirena. Valentini segna il canestro del sorpasso. Francis si inventa la tripla che riporta Vigevano avanti. McGee perde palla nell’ultimo attacco e Cantù esce sconfitta.

Info match

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ - ELACHEM VIGEVANO 75 - 79 (20-24, 18-13, 23-21, 14-21)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 13, Baldi Rossi 5, Moraschini 10, De Nicolao 4, Piccoli, Beltrami N.E., Basile 9, Riismaa 6, McGee 14, Possamai 8, Moscatelli N.E., Okeke 6.

Elachem Vigevano: Leardini 8, Taflaj, Francis 28, Oggioni N.E., Galassi 7, Smith 6, Strautmanis 16, Raspino 7, Rossi 2, Spizzichini 2, Peroni 3.

Arbitri: Salustri, Puccini, D’Amato.

Spettatori: 3.476.

Il commento di coach Brienza

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la sconfitta dell’Acqua S.Bernardo Cantù contro Vigevano. “In alcuni momenti abbiamo avuto una spiccata superficialità, che ci è costata la maggior parte delle 19 delle palle perse, di cui molte sono state non-forzate. Sono state tutte situazioni che hanno propiziato il vantaggio di Vigevano nel primo tempo e, soprattutto, quel break subito a ridosso dei due quarti finali che ha indirizzato la partita. Abbiamo sbagliato dei canestri facili, con cui Vigevano ha preso il ritmo. Nel finale siamo stati bravi a trovare un buon canestro con Valentini e bravi loro a rispondere con Francis. L’ultima palla poi è andata come è andata, ma non è quella la persa che ci lascia rammarico. La cosa positiva è che nessuno si è fatto male oggi, ma avremmo sicuramente potuto fare molto meglio. Adesso finalmente si è chiusa la stagione regolare e ci prepariamo a giocare i playoff”.