L’Acqua S.Bernardo debutta in casa contro Reggio-Emilia

La seconda giornata della Serie A 2025-26 propone l’esordio casalingo dell’Acqua S.Bernardo Cantù: domenica 12 ottobre, alle 12, ospiterà al PalaDesio la UNA Hotels Reggio Emilia.

Acqua S.Bernardo in debutto

Queste le parole di coach Brienza in conferenza stampa: “Sarà la prima partita in casa davanti ai nostri tifosi e mette in palio due punti che possono essere importanti per l’obiettivo finale. Vogliamo essere più performanti rispetto a domenica scorsa e oggettivamente ci vorrà molto poco. Abbiamo la consapevolezza che dobbiamo entrare con la testa nel campionato e presentarci più agguerriti e più determinati. Giochiamo contro una squadra molto forte e che negli ultimi anni ha sempre fatto buoni risultati. La loro qualità è ben distribuita in tutto il roster e si vede chiaramente la mano dell’allenatore. Sarà ovviamente una partita difficile, ma abbiamo motivazioni molto forti per fare una prestazione di alto livello. Sono contento di come la squadra ha risposto in settimana alla sconfitta di Trento, dobbiamo fare in modo che diventi una tappa del nostro percorso e che questa cicatrice sia uno stimolo durante l’anno. Ora sta a noi, con l’aiuto del nostro pubblico, fare il primo passo in avanti”.

Dove vedere la partita

La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming per soli abbonati LBATV e sui canali TV Sky Sport Basket e Sky Sport Uno.

La radiocronaca andrà in onda sulle frequenze di Radio Cantù FM 89.600.