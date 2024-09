L’Acqua S.Bernardo debutta in Supercoppa contro Orzinuovi

L’Acqua S.Bernardo Cantù, che affronterà la Gruppo Mascio Orzinuovi nella prima semifinale della Final Four di Supercoppa LNP.

Supercoppa

Si alza il sipario sulla stagione 2024/25 dell’Acqua S.Bernardo Cantù, che affronterà la Gruppo Mascio Orzinuovi nella prima semifinale della Final Four di Supercoppa LNP, la cui sede sarà il Modigliani Forum di Livorno. La partita dell’Acqua S.Bernardo sarà quella inaugurale dell’evento, con palla a due sabato alle 14. L’altra semifinale, che deciderà la seconda partecipante alla finale delle 20 di domenica, vedrà affrontarsi Forlì e Fortitudo Bologna.

Gli avversari

La rivoluzione societaria estiva ha fatto sì che sulla panchina di Orzinuovi sieda coach Franco Ciani. Il tecnico, che nella sua lunga carriera ha trascorso anche un’annata a Cantù nella stagione 1999-2000, potrà contare su un gruppo di giocatori che conosce molto bene. Si parte da Luca Vencato, allenato da Ciani nella prima delle due stagioni trascorse dal playmaker a Torino. Percorso identico anche per Simone Pepe, chiamato a dividersi il ruolo di guardia con un americano che per l’A2 è una vera garanzia come Gabe Devoe. Cosimo Costi, proveniente dalla Juvi Cremona, e il giovane Andrea Loro saranno chiamati a occupare a turno lo spot di ala piccola. Nessun dubbio su chi sarà l’ala grande del quintetto, con l’americano Jarvis Williams che si candida a un ruolo da protagonista del campionato dopo aver già lasciato il segno in Italia con un’ottima stagione in Serie A con Cremona nel 2020/21. Completerà il quintetto il centro Tommaso Guariglia, già allenato da coach Ciani nella passata stagione a Treviglio. Percorso parzialmente condiviso con il secondo play, Matteo Bogliardi, finalmente recuperato dopo un lungo infortunio. Il roster di Orzinuovi è completato dall’ex Latina Samuele Moretti, che avrà il compito di essere il principale cambio dei due lunghi, e dai giovani esterni Alessandro Bertini e Tommaso Bergo.

Il commento di coach Brienza

“Iniziamo la nostra Supercoppa contro Orzinuovi, sarà la nostra prima partita ufficiale e quindi andrà affrontata con la giusta attenzione e concentrazione, con la voglia di fare risultato ed essere competitivi per il passaggio del turno. Giochiamo contro una squadra che ha avuto un passaggio societario, ma è sicuramente un club emergente e che si è rinforzato moltissimo con uno staff importanti e un roster di giocatori altrettanto importanti e necessità quindi della migliore Cantù possibile. Noi dovremo cercare di mettere in pratica quanto fatto in preseason in termini di conoscenza e miglioramento e farci trovare pronti perché è una partita che regala una potenziale finale e quindi un potenziale trofeo. Ci vorrà quindi la giusta voglia e partecipazione da parte della squadra”. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming per soli abbonati LNP Pass.