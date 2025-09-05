L’Acqua S.Bernardo è capitanata da Riccardo Moraschini

Pallacanestro Cantù annuncia che lo staff tecnico e i giocatori della prima squadra hanno scelto di affidare a Riccardo Moraschini il ruolo di capitano dell’Acqua S.Bernardo.

Moraschini guiderà la squadra

Queste le parole del capitano, Moraschini: “Sono molto contento e orgoglioso di poter essere il capitano di questa squadra. Ringrazio il coach per avermi assegnato questa carica. Sarà la prima volta da capitano per me in carriera e farlo in questa società, oltretutto dopo aver raggiunto un obiettivo importante l’anno scorso, è un motivo di grande soddisfazione. Cercherò di tenere il gruppo unito nei momenti belli e in quelli più difficili, sperando di vivere tutti insieme un grande anno”.

Il commento di coach Nicola Brienza: “Riccardo è un giocatore che ha saputo creare un forte legame con la città ed è stato un pilastro importante per raggiungere il traguardo della promozione nella passata stagione. Ha l’esperienza e la maturità per ricoprire al meglio questo ruolo, trasmettendo a tutti i nuovi arrivati i valori e gli obiettivi del nostro Club”.