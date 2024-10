L’Acqua S.Bernardo espugna anche Livorno

Tocca quota cinque la striscia di risultati utili dell’Acqua S.Bernardo Cantù, che vince al PalaMacchia 80-83 e agguanta così Rimini al comando del campionato.

Acqua S.Bernardo-Livorno, la cronaca

Tornano in quintetto sia De Nicolao che Riismaa. Italiano è il protagonista assoluto dell’avvio di Livorno, ma Cantù risponde sempre colpo su colpo e torna avanti con il gioco da 4 punti di Tyrus McGee. I padroni di casa rimangono però sempre a contatto e il canestro sulla sirena di Hooker permette a Livorno di chiudere sotto di una sola lunghezza, sul 24-25. Cantù allunga con Valentini e Moraschini e ritocca il massimo vantaggio a +7. Livorno prova a rimanere in partita, ma McGee segna 8 punti consecutivi e permette all’Acqua S.Bernardo di portarsi oltre la doppia cifra di vantaggio. Negli ultimi minuti Fantoni fa valere la sua esperienza sotto i tabelloni e accorcia parzialmente. Cantù va al riposo al comando 44-52.

La ripresa

Dopo pochi secondi di gioco nella ripresa, McGee è costretto a fermarsi per un problema fisico e la Libertas ne approfitta per tornare a un possesso di distanza. Valentini chiude il parziale dei padroni di casa con una tripla, ma Filloy risponde con la stessa moneta. L’Acqua S.Bernardo non segna più e subisce il sorpasso. Burns risponde dal cuore dell’area, ma un antisportivo allo stesso lungo italo-americano costa il pareggio a quota 63. Valentini e De Nicolao portano subito avanti Cantù, ma Livorno rimane incollata e pareggia. Il playmaker numero 7 dell’Acqua S.Bernardo è in fiducia, ma Banks risponde sempre e tiene la Libertas a un solo punto di distanza. Basile porta Cantù avanti di tre lunghezze, ma Italiano segna ancora e le distanze rimangono invariate con meno di due minuti dalla sirena. De Nicolao porta a +4 il vantaggio, le due squadre non segnano più fino agli ultimi secondi. Italiano trova un canestro da metà campo, ma è troppo tardi perché con un secondo rimasto sul cronometro Livorno cerca il tutto per tutto ma Possamai riceve direttamente dalla rimessa nel cuore dell’area e può appoggiare il canestro del definitivo 80-83.

Il tabellino di Acqua S.Bernardo-Livorno

LIBERTAS LIVORNO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 80 – 83 (24-25, 20-27, 19-11, 17-20)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 14, Moraschini 11, De Nicolao 13, Piccoli, Beltrami N.E., Basile 12, Burns 11, Riismaa, McGee 11, Possamai 11.

Libertas Livorno: Buca, Banks 20, Bargnesi, Fratto 6, Tozzi, Filloy 6, Allinei 8, Hooker 10, Italiano 18.

Arbitri: Ferretti, Giunta, Cassinadri

Il commento di coach Brienza

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la sfida tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e Livorno. “È stata una partita durissima, come sapevamo che sarebbe stata. Abbiamo trovato una Livorno iper-agguerrita, che chiaramente in casa triplica la sua energie grazie a questo pubblico che, quando è sportivo, è super. Noi siamo stati bravi, perché, secondo me, non abbiamo approcciato male, però abbiamo fatto troppi errori non forzati e abbiamo messo abbiamo subito dei canestri un po’ troppo facili. Questo ha permesso soprattutto nel primo tempo a Livorno di stare in scia e poi nel secondo tempo loro hanno chiaramente alzato i giri del motore e hanno recuperato. Si è finito in possessi, come era anche preventivabile, ma siamo stati bravi comunque nel finale a essere lucidi, a riuscire a fare qualche stop difensivo e a trovare poi delle buone soluzioni in attacco”.