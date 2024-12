L’Acqua S.Bernardo ferma la capolista Rimini

L’Acqua S.Bernardo sfodera una prestazione sontuosa e infligge la seconda sconfitta stagionale a Rimini, accorciando a 4 punti la distanza dal primo posto in classifica.

Cantù parte fortissimo, con Basile che segna i primi 7 punti della partita. Ci pensa Marini, con un gioco da 3, a sbloccare Rimini. L’Acqua S.Bernardo rimane però in controllo grazie a Possamai e De Nicolao. La difesa dei biancoblù fa la differenza in un primo quarto che si chiude 15-21.

Grande segna due triple e pareggia la contesa, ma Hogue e Baldi Rossi riportano Cantù avanti. La partita rimane molto combattuta, con le percentuali al tiro che si abbassano. Grande continua a essere il faro offensivo di Rimini e trova il primo vantaggio biancorosso. È il canestro che cambia l’inerzia, perché i padroni di casa non cedono il comando della partita fino al 37-33 con cui si va negli spogliatoi.

La pausa fa bene a Cantù, che torna subito avanti con un parziale chiuso dalla tripla di Basile. McGee e Hogue allungano a +6, ma il solito Grande dimezza lo svantaggio. L’Acqua S.Bernardo non si scompone e continua a macinare gioco, con Baldi Rossi che aggiorna il massimo vantaggio a +9. Nel finale della terza frazione Rimini accorcia sul 53-58.

Valentini apre gli ultimi 10’ di gioco con due triple e consente a Cantù di trovare il primo vantaggio in doppia cifra della sfida. Rimini non molla e torna sotto con Tomassini, ma McGee replica con un'altra tripla pesantissima. Rimini rientra nuovamente e, allo scoccare dell'ultimo minuto, è distante solo 4 lunghezze. Hogue va a canestro dal cuore dell’area, i biancorossi sbagliano ma vengono tenuti in partita dall’errore a cronometro fermo di McGee. Marini segna la tripla della speranza, Cantù è ancora imprecisa ai liberi e Robinson porta Rimini a -2. McGee va in lunetta con 10” sul cronometro e segna il 2/2, che questa volta chiude definitivamente una contesa che termina 76-80 in favore dell'Acqua S.Bernardo.

Il commento di coach Brienza

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù a Rimini: "Prima di tutto bisogna fare i complimenti alle due squadre, al pubblico e, secondo me, anche agli arbitri, perché è stata una partita di altissimo livello, più vicina a una sfida di A che a una di A2. Questo per merito soprattutto degli interpreti, ma anche del contorno bellissimo che ci che si è respirato oggi. È stata una grandissima partita e chiaramente siamo felici di aver vinto. Non è però un caso che Rimini sia ancora, meritatamente, prima, perché ha una qualità di pallacanestro e di giocatori di altissimo livello. Noi siamo stati davvero molto bravi nel trovare le chiavi giuste per limitare il loro talento offensivo, riuscendo ad abbassare in maniera importante le loro percentuali al tiro. A parte quel minuto e mezzo del secondo quarto, in cui Grande ha fatto due triple e un parziale quasi da solo, oggi siamo stati bravissimi e faccio i complimenti ai ragazzi che hanno rispettato al meglio il piano di gioco che avevamo preparato. È una vittoria importante, perché ci avvicina a Rimini. Loro rimangono meritatamente davanti in classifica, ma per noi questo è uno step importante per raggiungere quella consapevolezza di cui avevo parlato nelle settimane scorse. Speriamo che questa partita ci abbia dato il giusto slancio per raggiungerla”.