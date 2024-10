L’Acqua S.Bernardo firma la sesta vittoria consecutiva

Prestazione dominante dell’Acqua S.Bernardo Cantù che vince 85-65 contro Cento e rimane così in testa al campionato.

Acqua S.Bernardo-Cento, la cronaca

Moraschini sostituisce McGee nel quintetto iniziale dei biancoblù. L’Acqua S.Benardo prova subito a mettersi al comando, ma Cento rimane incollata per tutta la prima metà del quarto. Valentini e Baldi Rossi, in uscita dalla panchina, provano a creare un break con 8 punti consecutivi e Cantù guadagna due possessi di vantaggio. Burns prosegue il momento positivo dei biancoblù, che chiudono avanti 24-16.

L’Acqua S.Bernardo prosegue a macinare gioco e a lasciare pochi spazzi all’attacco di Cento. Il risultato è che, dopo quattro minuti, i biancoblù doppiano Cento sul 40 a 20. Gli ospiti provano a limitare i danni, ma Cantù non toglie il piede dall’acceleratore e Moraschini, con una tripla, aggiorna ancora il massimo vantaggio a +22. Baldi Rossi segna il canestro del definitivo 53-27 di metà partita.

Cantù non abbassa la guardia

Cento prova a ridurre il divario affidandosi alla classe di Delfino, ma Cantù non cade nella trappola di abbassare la guardia e controlla il vantaggio. Burns continua nella sua ottima prova e supera la doppia cifra personale. Negli ultimi minuti del terzo quarto è Cento a essere più incisiva e accorcia a 66-49. Basile con una poderosa schiacciata, con fallo subito, allontana ancora Cento. L’Acqua S.Bernardo alza i giri del motore e con Moraschini ritorna a +20. La partita, di fatto, finisce lì e a Cantù rimane altro se non amministrare gli ultimi cinque minuti. Nel finale c’è spazio anche per i giovani Beltrami e Viganò. Finisce 85-65.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – SELLA CENTO 85 – 65 (24-16, 29-11, 13-22, 19-16)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 7, Baldi Rossi 13, Moraschini 14, De Nicolao 2, Piccoli 9, Beltrami, Basile 14, Burns 12, Riismaa, Possamai 12, Viganò 2.

Sella Cento: Tamani, Tanfoglio, Henderson 11, Alessandrini 7, Berdini 5, Delfino 12, Moretti N.E., Sperduto N.E., Davis 17, Benvenuti 9, Nobile 4.

Arbitri: Maschio, Berlangieri, Castellano.

Spettatori: 3.087

Il commento di coach Brienza su Acqua S.Bernardo

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù su Cento. “Abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati bravi nei primi due quarti a dare alla partita la direzione che volevamo, un po’ meno bravi nel terzo quarto a ricarburare. Tutto sommato però anche nel secondo tempo siamo stati sempre in controllo. Sono contento per quello che ha fatto la squadra, soprattutto nel primo tempo, in termini di attenzione, voglia di passarsi il pallone e di giocare insieme. Abbiamo trovato delle belle soluzioni sia in attacco, che in difesa. Era importante partire bene, perché queste partite sono sempre molto insidiose, se dai la possibilità agli avversari di crederci più di quanto già ci credono in partenza, poi rischi di crearti dei problemi. Sono contento che abbiamo avuto l'approccio giusto. Bene così e adesso ci prepariamo per una difficilissima trasferta in quel di Cividale”.