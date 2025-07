L’Acqua S.Bernardo ha il suo primo straniero: benvenuto Ife Ajayi

Pallacanestro Cantù

La comunicazione ufficiali.

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver siglato un accordo con Ifeoluwa Joshua “Ife Josh” Ajayi valido per la stagione sportiva 2025-26.

Benvenuto Ife Ajayi

Ala di 200 centimetri e 111 chilogrammi, Ajayi è nato il 27 dicembre 1996 ad Abuja, capitale della Nigeria. Oltre a quella del paese natale, possiede anche la cittadinanza statunitense. In campo Ajayi sfrutta un atletismo di primo livello per rendersi estremamente pericoloso vicino al ferro e nella lotta a rimbalzo. E' in grado di essere molto efficace anche da oltre l’arco, tanto da aver terminato l’ultima stagione con il 45% nel tiro da tre punti.

Le dichiarazioni

Ife Ajayi: “Sono molto contento di entrare a far parte di questo Club. So che si tratta di una società con una grande storia e dei tifosi eccezionali, che ho già avuto modo di conoscere da avversario. Sono grato per questa opportunità e non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di iniziare la prossima stagione”.

Nicola Brienza (coach): “Inseriamo un’ala che ha caratteristiche complementari a quelle di Basile. Arriva da una grande stagione in A2, in cui è stato il miglior giocatore della sua squadra e in cui ha contribuito in modo decisivo all’eccellente girone di ritorno di Torino. Ajayi ha già fatto diverse esperienze in Europa, vincendo campionati e cercando sempre di migliorare di anno in anno. Siamo contenti di averlo con noi”.

Alessandro Santoro (GM): “Ajayi è un giocatore che ha fatto molto bene nella sua ultima stagione a Torino, dimostrando di essere un giocatore che sa come rendersi utile in un contesto di squadra. Porterà energia, forza fisica e pericolosità nel tiro da tre punti. Qualità tecniche per cui siamo convinti che possa affiancare al meglio Grant Basile e che si aggiungono alla grande determinazione nel voler misurarsi con la Serie A che ci ha dimostrato”.

La carriera

Il percorso sportivo di Ajayi inizia negli Stati Uniti, dove frequenta High School e College. Dopo un’ultima annata con i South Alabama Jaguars da 14.6 punti e 7.2 rimbalzi di media, vola in Europa per iniziare la propria carriera professionistica. La sua prima meta è Nantes, con cui arriva ai playoff di Pro B crescendo gradualmente fino ad arrivare a 11.8 punti e 7.2 a partita nella postseason. L’ottimo campionato disputato convince l’ambiziosa Nancy a puntare su di lui per la stagione successiva, in cui riesce a centrare la promozione nella massima serie francese. Inizia l’annata 2023-24 nella seconda lega turca, in cui ancora una volta ha un ottimo impatto, sfiorando i 15 punti a partita. Grazie a queste prestazioni i Frankfurt Skyliners decidono di prelevarlo a metà stagione, per provare a raggiungere la promozione in Bundesliga. Ajayi contribuisce alla vittoria dei playoff, segnando 11.4 punti di media e arricchendo così il proprio palmares con la vittoria di un secondo campionato. Arriva così la chiamata di Torino. In Italia Ajayi produce una stagione da 17.2 punti e 8.5 rimbalzi di media, rientrando nella Top 10 dei migliori giocatori della Serie A2 in entrambe le voci statistiche, a cui aggiunge anche la quarta percentuale nel tiro da tre punti (45%) e la terza valutazione media (19.8).