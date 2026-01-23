L’Acqua S.Bernardo riparte da Reggio Emilia e coach De Raffaele

L’Acqua S.Bernardo Cantù si prepara ad affrontare la UNAHotels Reggio Emilia, nella partita che segnerà l’esordio di coach De Raffaele sulla panchina biancoblù.

Acqua S.Bernardo-Reggio Emilia, la sfida

La Pallacanestro Cantù pensa alla sfida di domenica 25 gennaio. Le parole del coach Walter De Raffaele: “Quella di Reggio Emilia sarà una partita difficile. In questo campionato strappare vittorie in trasferta non è mai facile. Mi aspetto una partita molto incentrata sulla nostra squadra, perché, come è normale che sia quando c’è un cambiamento, l’attenzione è soprattutto sulle nostre cose. Senza voler mancare di rispetto a Reggio Emilia, che è una squadra che sta ritrovando una quadratura, ha inserito giocatori importanti e ha portato a casa ottime vittorie nell’ultimo periodo. Sarà una partita fisica, in cui conterà molto la presenza a rimbalzo. Due elementi che, uniti al controllo delle palle perse, potranno incidere in modo significativo sul risultato. Ovviamente insieme allo staff abbiamo studiato bene gli avversari, ma in questa settimana, essendo arrivato da poco, ho voluto dare priorità ai concetti diversi che i nostri giocatori dovranno apprendere”.

Come seguire il match

La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming per soli abbonati LBATV.

La radiocronaca andrà invece in onda sulle frequenze di Radio Cantù FM 89.600.

L’avversario

Dopo un avvio di stagione complicato, anche a causa del doppio impegno in Europe Cup, Reggio Emilia ha cambiato marcia ed è reduce da quattro successi consecutivi tra campionato e coppa. Un aiuto lo ha dato il mercato, che ha portato tre nuovi giocatori rispetto alla gara d’andata. Si parte dal playmaker Stephen Brown, autore di 11 punti e 4 assist nelle prime tre uscite con i biancorossi in Serie A. Punto fermo rimane la guardia Troy Caupain, quinto miglior giocatore della Lega per valutazione grazie a 15 punti, 6.3 assist e 4.4 rimbalzi di media. Con due giocatori di grande talento offensivo, coach Priftis sceglie un equilibratore come Tomas Woldetensae per completare il trio di esterni titolari. I piani di Reggio sono stati stravolti dagli infortuni di Kwan Cheatham. Il suo posto nel quintetto è stato preso così da Luca Severini, che fa coppia con il centro Bryson Williams sotto ai tabelloni. La UNAHotels è una squadra abituata a giocare partite a basso punteggio, tanto da essere la quarta miglior difesa del campionato, ma anche il peggior attacco. Un giocatore con il talento per migliorare questo dato è la guardia Jaylen Barford, 14.4 punti a partita, che, insieme a Lorenzo Uglietti e al neoarrivato da Trapani Riccardo Rossato, porta minuti di qualità sugli esterni. L’ultimo volto nuovo è l’atletico lungo JT Thor capace di garantire fin qui una media di 9 punti e 4.9 rimbalzi. Questi cambiamenti di assetto hanno retrocesso in panchina il centro colombiano Jaime Echenique in panchina, nonostante fosse stato una delle sorprese della prima parte di stagione con i suoi 11.3 punti a partita. Con Jamar Smith finito in sovrannumero per far spazio ai nuovi arrivati, il compito di completare l’organico di coach Priftis portando esperienza ed equilibrio è affidato infine al capitano Michele Vitali.