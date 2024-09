L’Acqua S.Bernardo vince a Torino 80-87

L’Acqua S.Bernardo sfodera un’altra prova convincente in questa preseason. I biancoblù offrono un ottimo gioco e per tre quarti dominano la partita, toccando un vantaggio massimo di 25 punti.

Che gioco l’Acqua S.Bernardo

Coach Brienza conferma il quintetto iniziale visto contro Cremona. Avvio di partita equilibrato, con l’Acqua S.Bernardo che rimane sempre avanti ma Torino è brava a rimanere in scia. Nella seconda metà del quarto Cantù allunga sospinta dai canestri dei suoi due americani, entrambi già in doppia cifra, e chiude al comando 25-32.

L’Acqua S.Bernardo tiene alto il livello difensivo e tocca la doppia cifra di vantaggio. La partita vive una fase di mini-parziali da ambo le parti, ma è sempre Cantù a condurre con margine. L’attacco canturino acquista sempre maggiore fluidità e, anche grazie a un’ottima circolazione di palla, i biancoblù conducono 37-54 a metà partita.

La ripresa, l’Acqua S.Bernardo non arretra

Cantù continua a spingere sull’acceleratore anche dopo l’intervallo e il divario tra le due squadre tocca quota venti punti. I biancoblù possono amministrare il vantaggio accumulato e continuare a testare schemi e situazioni di gioco. Il terzo quarto si chiude con l’Acqua S.Bernardo in controllo sul 53-75.

Coach Brienza distribuisce i minuti, concedendo minuti anche al giovane del PGC Beltrami. I canturini amministrano le energie e Torino ne approfitta per ridurre parzialmente uno svantaggio che rimane in doppia cifra fino agli ultimissimi secondi di gioco. L’ultimo canestro di Taylor chiude la partita 80-87.

Le formazioni

REALE MUTUA TORINO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 80 – 87

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 5, Baldi Rossi 5, De Nicolao 7, Piccoli, Beltrami 3, Basile 24, Burns 9, Riismaa 3, McGee 20, Possamai 11.

Reale Mutua Torino: Taylor 20, Seck, Ghirlanda 5, Schina 5, Gallo 6, Avino N.E., Osatwna N.E., Montano 2, Landi 3, Garuzzo N.E., Severini 12, Ajayi 25, Ladurner 2.

Le parole di coach Brienza

“È stata una buonissima amichevole, giocata a ottimi ritmi per tre quarti. Siamo un po’ calati alla distanza nel quarto quarto, ma la squadra ha avuto grande attenzione sui focus che avevamo messo e su quelle che sono le nostre regole difensive, soprattutto nei quarti centrali - commenta coach Nicola Brienza - Per noi è un buonissimo passo in avanti nel percorso che stiamo facendo e un buonissimo passo in avanti in attacco nel cercare sempre il tiro migliore e nella volontà di giocare insieme. Questa partita ci lascia tante cose positive su cui continuare a lavorare a partire da domani”.