L’Acqua S.Bernardo vola in semifinale e batte Cividale

Domenica 12 maggio l’Acqua S.Bernardo ha chiuso la serie con Cividale in gara 4. Cantù espugna il PalaGesteco. In semifinale troverà Udine.

L’Acqua S.Bernardo si guadagna il pass per la semifinale

Equilibrio e percentuali bassi in avvio, con il punteggio che rimane per lunghi tratti fermo. Hickey e Nikolic portano l’Acqua S.Bernardo avanti di due possessi, ma Redivo risponde con una tripla. Moraschini prova a spingere un allungo canturino, annullato nuovamente da Marangon. Nikolic segna la tripla che chiude il quarto 15-19. Burns e due volte Moraschini ritoccano il massimo vantaggio a +10. Poi l’Acqua S. Bernardo non trova più la via del canestro e viceversa Cividale si scuote e, sospinta da Redivo, torna a -4. Cantù si sblocca e nell’ultimo possesso il tap-in di Nikolic manda e squadre al riposo sul 29-35.

Moraschini decisivo

Redivo apre con una tripla, Young risponde con la stessa moneta. Due triple di Miani trascinano Cividale a una sola lunghezza di distanza. Poi Rota a cronometro fermo segna i punti del sorpasso. Baldi Rossi interrompe il parziale di una Gesteco arrivata a +5, Cantù ritrova fluidità e con Burns e Nikolic si rimette al comando della partita. Il gioco da tre punti di Moraschini sigilla il 51-55 a 10’ dalla fine. Cividale impatta subito la partita, ma Moraschini segna due triple pesantissime. Rota tiene in scia la Gesteco, la sfida si accende e fioccano i falli tecnici. Il canestro di Dell’Agnello consente a Cividale di entrare negli ultimi 3’ sotto di tre lunghezze. Redivo impatta con una tripla. Moraschini rimette l’Acqua S.Bernardo avanti, ma ancora Redivo annulla il divario. Moraschini dall’angolo segna la tripla del nuovo +3 allo scoccare dell’ultimo minuto. Miani fa 2/2 a cronometro fermo. Per Baldi Rossi è invece 1/2. Redivo sbaglia e Cantù è in semifinale.

Il tabellino

Gesteco Cividale-Acqua S.Bernardo Cantù 72-74 (15-19, 14-16, 22-20, 21-19)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 4, Berdini, Nikolic 12, Nwohuocha N.E., Tarallo N.E., Bucarelli 2, Hickey 10, Burns 8, Moraschini 25, Young 13, Cesana.

Gesteco Cividale: Marangon 5, Balladino N.E., Redivo 17, Miani 14, Mastellari, Rota 17, Campani, Pittioni N.E., Begni N.E., Berti 3, Isotta 3, Dell’Agnello 13.

Arbitri: Boscolo Nale, Masi, Coraggio.

Le parole di coach Cagnardi

Il commento in conferenza stampa di coach Devis Cagnardi dopo la quarta partita della serie tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e Cividale.