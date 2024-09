L'Acqua San Bernardo Cantù convince ancora: battuta Urania

Seconda amichevole e secondo risultato positivo per l’Acqua San Bernardo Cantù, che dà continuità al successo contro Saronno battendo anche l’Urania Milano.

Seconda amichevole

Un solo cambio nel quintetto iniziale di coach Brienza, con McGee in campo sin dalla palla a due. Cantù parte forte e, dopo il primo canestro ospite, infila 9 punti consecutivi. L’Urania reagisce e ricuce parzialmente lo strappo, ma l’Acqua S.Bernardo mantiene comunque il controllo e chiude avanti 18-14 dopo i primi 10 minuti.

L’inizio di secondo quarto vede pochi canestri da ambo le parti, con l’Urania che passa avanti. È Basile a riportare presto Cantù a contatto, seguito a ruota da un McGee che segna la tripla del controsorpasso.

Il secondo tempo

L’Acqua S.Bernardo, ripresa l’inerzia, va alla pausa lunga sul +6 (37-31). L’Urania prova una reazione in avvio, ma il terzo quarto si rivela presto il migliore dei biancoblù. L’Acqua S.Bernardo allunga prepotentemente nella seconda metà del parziale e arriva a toccare il massimo vantaggio con il 58-41 finale.

Cantù non abbassa l’intensità difensiva e allunga ulteriormente anche in avvio dell’ultimo quarto di gioco. Con il risultato in ghiaccio e tante indicazione positive raccolte fin lì, coach Brienza può far gestire i minuti finali ai suoi senza pressioni, lavorando su schemi e automatismi. La partita termina con un punteggio di 74-59.

Dopo la presentazione ufficiale, che si terrà domenica 1 settembre dalle 20.30 in piazza Garibaldi a Cantù, l’Acqua S.Bernardo si trasferirà a Livigno per un mini-ritiro, durante il quale i biancoblù affronteranno due avversarie di Serie A: Vanoli Cremona (il 6 settembre) e Trento (7 settembre).