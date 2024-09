L'Acqua San Bernardo Cantù stecca alla prima

Dopo un supplementare, l’Acqua San Bernardo Cantù esce sconfitta dal PalaBertocchi di Orzinuovi. I padroni di casa si impongono di misura 77- 76.

De Nicolao, McGee, Riismaa, Basile, Possamai è il quintetto scelto da coach Brienza. Riismaa sblocca la gara e Cantù prova fin da subito a fare la partita, ma Guariglia tiene Orzinuovi in scia e si rimane in equilibrio. Si rivede sul parquet anche Riccardo Moraschini, al rientro dopo l’infortunio al ginocchio, e sono proprio i punti della panchina a permettere all’Acqua San Bernardo di provare un mini-allungo nel finale, ma Devoe con una tripla sulla sirena impatta a quota

21.

Orzinuovi è più precisa e mette la testa avanti. Valentini e Piccoli annullano immediatamente il vantaggio dei padroni di casa. Attacchi e difese si equivalgono e continua così a regnare l’equilibrio in campo. Nel finale Riismaa segna da tre punti, Guariglia replica per l’ennesimo pareggio. Questa volta però a bruciare la sirena è De Nicolao che segna la tripla del 42-45.

La ripresa inizia con pochi canestri da ambo le parti. Nel periodo centrale del quarto l’Acqua S.Bernardo accelera e con una tripla di Baldi Rossi ritocca il massimo vantaggio a +7. Williams e Moretti cercano di ricucire lo strappo, ma Valentini e Piccoli replicano. Proprio il numero 7 è il protagonista del finale in cui Cantù allunga fino al 53-61 di fine quarto.

Orzinuovi non molla e riparte con un break di 5-0, Piccoli sblocca l’Acqua San Bernardo. I padroni di casa insistono e completano la rimonta con due liberi di Pepe e si entra così negli ultimi 5’ sul 63 a 63. L’Acqua S.Bernardo torna a segnare con Basile, ma Bertini replica. Baldi Rossi e De Nicolao si caricano la squadra sulle spalle con cinque punti consecutivi. Devoe tiene viva Orzinuovi, Cantù non segna e nel finale arriva il canestro di Moretti che manda le squadre all’overtime.

McGee inaugura il supplementare con un canestro in area, ma Devoe segna 7 punti consecutivi. Basile e De Nicolao riportano Cantù a un solo punto di distanza. L’Acqua San Bernardo tiene difensivamente e si guadagna così l’ultimo tiro con 17 secondi rimasti. La tripla di De Nicolao non va e Orzinuovi vince 77- 76.

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 77 – 76

(21-21, 21-24, 11-16, 17-9, 7-6)

Acqua San Bernardo Cantù: Valentini 9, Baldi Rossi 6, Moraschini 2, De Nicolao 14, Piccoli 11, Beltrami N.E., Basile 13, Burns 5, Riismaa 7, McGee 6, Possamai 1.

Gruppo Mascio Orzinuovi: Loro, Vencato, Williams 6, Bertini 4, Bergo N.E., Devoe 31, Costi 2, Bogliardi, Guariglia , Moretti 10, Pepe 13, Frigerio N.E.

Arbitri: Miniati, Cassina, M. Attard

“Sicuramente è stata una prestazione diversa da quella di Livorno - ha detto coach Nicola Brienza - Abbiamo approcciato e giocato con uno spirito e un’energia totalmente diverse. Non possiamo però pensare di produrre in ognuna delle principali voci statistiche dei valori migliori, di avere 15 tiri in più di Orzinuovi, e poi non essere in grado di portare a casa il risultato. È un problema. Una delle chiavi quando abbiamo fatto quel break a cavallo tra terzo e quarto quarto, ma in una azione abbiamo sbagliato l’ennesimo canestro da sotto e poi preso contropiede con fallo antisportivo. C’è costato un parziale che ha ribaltato l’inerzia. Non è superficialità ma dobbiamo essere più attenti, se nel secondo tempo riusciamo a tenerli a un punteggio basso poi dobbiamo essere più pragmatici e cinici per vincere la partita. Abbiamo pagato anche i troppi canestri sbagliati da sotto e da soli, quando lasci lì tutte queste opportunità, poi giustamente perdi e si fanno i complimenti agli avversari. È un passo in avanti rispetto alla settimana scorsa ma non è chiaramente sufficiente. Ne dobbiamo fare un altro e dobbiamo farlo in fretta, mercoledì in casa nostra”.