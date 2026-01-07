L’Acqua San Bernardo Cantù U19 batte Treviso e rompe il ghiaccio nella LBA Next Gen Cup

La squadra under19 dell’Acqua San Bernardo Cantù ha rotto il ghiaccio nella LBA Next Gen Cup conquistando il suo primo successo.

Nella LBA Next Gen Cup anche Cantù ha la sua parte

Lunedì 5 gennaio, a Sant’Arcangelo di Romagna, nel primo match della seconda tappa del prestigioso torneo nazionale di categoria, la squadra brianzola allenata da coach Luca Ansaloni ha esordito vincendo contro Treviso per 96-56. Un successo meritato e costruito con un primo quarto da urlo chiuso avanti 30-5. Grande protagonista il centro casertano Thomas Acunzo che era stato assente per infortunio nella prima tappa del torneo. Ieri Cantù è tornato in campo alle 17.30 per il secondo match contro Brescia, domani terza sfida contro Sassari e giovedì chiusura contro Trieste.

Il tabellino di Nutribullet Treviso- Acqua San Bernardo Cantù

Parziali: 5-30, 27-51, 41-76.

Nutribullet Treviso Basket: Artuso L. 1, Otuoke 10, Bedin 4, Artuso E., Toso, Salvietti 2, Iaquinta, Vettori 17, Boscolo 13, Pierobon 5, Ficetti, Bajceta 4.

Acqua S. Bernardo Cantù: Molteni 10, Redaelli 7, Fortis 2, Ventura 8, Zotti Pavlovic, Bagordo 4, Zimonjic 10, Panceri 8, Acunzo 20, Gualdi 6, Diarra 15, Presotto 6. All. Ansaloni, Vice All. Visciglia, Banfi.