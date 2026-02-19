L’Acqua San Bernardo Cantù U19 batte Udine e vola in semifinale della Next Gen Cup

Colpo vincente per la Acqua San Bernardo Cantù Under19 che questa mattina ha aperto nel modo migliore le Final Eight della IBSA NextGen Cup 2025/26, in programma a Torino nel corso della Frecciarossa Final Eight.

La gara

Questa mattina sul parquet del PalaSermig i canturini diretti da coach Luca Ansaloni nel primo quarto di finale hanno battuto la APU IfisSport Udine per 83-73 al termine di una gara bella e molto combattuta che hanno deciso nell’ultimo quarto. Con questo successo Cantù si qualifica per la semifinale che giocherà domani venerdì 20 alle ore 13.30 contro la vincete della sfida Virtus EmilBanca Bologna – Vanoli Basket Cremona. Sabato 21 febbraio nel grande palcoscenico dell’Inalpi Arena si giocherà la finalissima.

Il tabellino di APU IfisSport Udine – Acqua S.Bernardo Cantù 73-83

Parziali: 18-16, 27-26, 57-58

APU IfisSport Udine: Stepanovic 16, Giannino 12, Mariuzza, Pavan5, Bjedov, Biasutti 3, Durisotto, Nobile 13, Miceli, Fabbro 4, Mizerniuk 3, Placinski 17.

Acqua S.Bernardo Cantù: Molteni 15, Redaelli 9, Pavlovic, Ventura 6, Pavese 4, Bagordo 7, Zimonjic 8, Panceri 13, Acunzo 7, Gualdi 12, Diarra 2, Presotto. All. Ansaloni.

Calendario delle Final8 IBSA NEXTGEN CUP 2025/26

QUARTI DI FINALE

Giovedì 19 febbraio 2026

Ore 9.30 APU IfisSport Udine – Acqua S.Bernardo Cantù 73-83

Ore 11.30 Virtus EmilBanca Bologna – Vanoli Basket Cremona

Ore 13.30 Umana Reyer Venezia – UNA Hotels Reggio Emilia

Ore 15.30 EA7 Emporio Armani Milano – FAP Brescia

SEMIFINALI

Venerdì 20 febbraio 2026

Vincente Bologna-Cremona / Vincente Udine-Cantù ore 15.30 – Inalpi Arena

Vincente Milano-Brescia / Vincente Venezia-Reggio Emilia ore 17.30 – Inalpi Arena

FINALE

Sabato 21 febbraio 2025 ore 13.30 – Inalpi Arena