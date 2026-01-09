L’Acqua San Bernardo Cantù U19 cala il poker e vola alle finali della LBA Next Gen Cup

L’Acqua S. Bernardo Cantù Under19 ha chiuso alla grandissima la seconda tappa della LBA Next Gen Cup calando il poker vincente che vale anche la qualificazione alle Final8 in programma a Torino dal 19 al 21 febbraio. Ieri la squadra brianzola diretta da coach Luca Ansaloni dopo aver battuto Treviso, Brescia e Sassari ha completato il suo percorso perfetto regolando anche Trieste e chiudendo a punteggio pieno questa seconda tappa.

Il tabellino di Pallacanestro Trieste-Acqua San Bernardo Cantù 68- 86

Parziali: 15-15, 30-36, 51-74

Pallacanestro Trieste: Colussi, Balde 3, Tobou Mouafo 25, Facchin 3, Cinquepalmi 5, Cossutta 5, Degrassi, Martucci 6, Vecchiet, Angeletti 15, Crechici, Bregnant 6. All. Jamil Halabi.

Acqua S. Bernardo Cantù: Molteni 14, Redaelli 13, Fortis, Ventura 2, Pavese, Bagordo 11, Zimonjic 16, Panceri, Acunzo 10, Gualdi 13, Diarra 7, Presotto. All. Ansaloni, Vice All. Visciglia, Banfi.