L’Acqua San Bernardo Cantù U19 ko con Trento, Venezia e Bologna alla LBA Next Gen Cup

Si è chiusa con un bilancio di tre sconfitte in altrettante partite l’avventura della squadra Under19 della Acqua S. Bernardo Cantù alla tappa di Verona e Villafranca della settima edizione della LBA Next Gen Cup la prestigiosa competizione che ha riunito tutte le formazioni di categoria dei club di Serie A.

Le sfide

I canturini, allenati da coach Luca Ansaloni, sono stati inseriti nel Girone B dove hanno perso all’esordio di venerdì contro l’Aquila Trento, poi sabato si sono arresi all’Umana Reyer Venezia e quindi domenica hanno dovuto alzare bandiera bianca anche contro i pari età della Virtus Bologna.

La seconda tappa della NEXT GEN si svolgerà a Rimini dal 5 all’8 gennaio 2026

Questi tabellini degli U19 di Cantù

VENERDI 28 NOVEMBRE 2025

Acqua S.Bernardo Cantù – Dolomiti Energia Trento 68-85

Parziali: 14-22, 33-49, 52-64

Acqua S. Bernardo Cantù: Molteni, Redaelli 9, Fortis, Ventura 14, Pavese 9, Bagordo, Zimonjic 9, Panceri 6, Presotto 3, Gualdi 10, Diarra 8, Alexa. All. Ansaloni, Vice All. Visciglia, Banfi.

Aquila Basket Trento: Hassan 5, Dorigotti 3, Vergnaghi 6, Niang 19, Cattapan 10, Barra 5, Medina Bouza 9, Zumstein 8, Triggiani, Fall 8, Triggiani V. 5, Machetti 6.

SABATO 29 NOVEMBRE 2025

Umana Reyer Venezia – Acqua S.Bernardo Cantù 97-89

Parziali: 25-22, 50-48, 73-73

Umana Reyer Venezia: Corato 15, Favaretto 10, Turconi 12, Pivetta, Macrì 19, Gasparoni, Vecchiuzzo 7, Zambonin 4, Marini 21, Dontu 2, Brusaterra 7.

Acqua S. Bernardo Cantù: Molteni 18, Redaelli 10, Fortis 4, Ventura 18, Pavese 3, Bagordo, Zotti Pavlovic, Panceri, Presotto 7, Gualdi 10, Diarra 12, Alexa. All. Ansaloni, Vice All. Visciglia, Banfi.

– Pala AGSM AIM (Verona)

DOMENICA 30 NOVEMBRE 202

Virtus EmilBanca Bologna – Acqua S.Bernardo Cantù 81-57

(Palazzetto dello Sport (Villafranca di Verona)

Parziali: 21-19, 43-31, 67-43

Virtus Bologna: Berlingeri 14, Spasovski, Vandini 9, Venturi 7, Accorsi 9, Baiocchi 8, Genasi 7, Lenci 18, Magagnoli, Trigari 4, Renzi, Milazzo 5.