L’Acqua San Bernardo Cantù U19 ko con Trento, Venezia e Bologna alla LBA Next Gen Cup

Si è chiusa con un bilancio di tre sconfitte in altrettante partite l’avventura della squadra Under19 della Acqua S. Bernardo Cantù alla tappa di Verona e Villafranca della settima edizione della LBA Next Gen Cup la prestigiosa competizione che ha riunito tutte le formazioni di categoria dei club di Serie A.
Le sfide
I canturini, allenati da coach Luca Ansaloni, sono stati inseriti nel Girone B dove hanno perso all’esordio di venerdì contro l’Aquila Trento, poi sabato si sono arresi all’Umana Reyer Venezia e quindi domenica hanno dovuto alzare bandiera bianca anche contro i pari età della Virtus Bologna.
La seconda tappa della NEXT GEN si svolgerà a Rimini dal 5 all’8 gennaio 2026
Questi tabellini degli U19 di Cantù
VENERDI 28 NOVEMBRE 2025
Acqua S.Bernardo Cantù – Dolomiti Energia Trento 68-85
Parziali: 14-22, 33-49, 52-64
Acqua S. Bernardo Cantù: Molteni, Redaelli 9, Fortis, Ventura 14, Pavese 9, Bagordo, Zimonjic 9, Panceri 6, Presotto 3, Gualdi 10, Diarra 8, Alexa. All. Ansaloni, Vice All. Visciglia, Banfi.
Aquila Basket Trento: Hassan 5, Dorigotti 3, Vergnaghi 6, Niang 19, Cattapan 10, Barra 5, Medina Bouza 9, Zumstein 8, Triggiani, Fall 8, Triggiani V. 5, Machetti 6.
SABATO 29 NOVEMBRE 2025
Umana Reyer Venezia – Acqua S.Bernardo Cantù 97-89