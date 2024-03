L'Acqua San Bernardo fallisce il sogno Coppa Italia

Il sogno è svanito: l'Acqua San Bernardo Cantù perde contro l'Unieuro Forlì per 60 a 59 la semi finale di Coppa Italia

Forlì segna i primi due canestri della partita, Bucarelli sblocca l’Acqua S.Bernardo ed è poi Nikolic a impattare il punteggio. Cinciarini e Johnson riescono a portare Forlì avanti di dieci lunghezze con un break nel periodo centrale del quarto. Hickey torna a muovere il punteggio di Cantù, in un primo parziale che si chiude 17-9 per l’Unieuro.

Nikolic e Hickey provano a riportare sotto Cantù, ma Pascolo tiene Forlì al riparo. Le percentuali al tiro non supportano inizialmente i tentativi di rimonta dell’Acqua San Bernardo. Baldi Rossi e Bucarelli infilano due triple pesanti che riportano le due squadre a un solo possesso di distanza. Cinciarini ridà fiducia a Forlì, ma Bucarelli tiene in scia una Cantù che all’intervallo insegue 32-28.

Young riporta subito l’Acqua San Bernardo a -2 e Baldi Rossi infila la tripla del primo vantaggio canturino. I biancoblù continuano il loro parziale e con una tripla di Bucarelli toccano il +6. Gli americani di Forlì annullano però immediatamente il divario. Di nuovo Johnson riporta avanti l’Unieuro, ma Nikolic impatta ancora la sfida. Nel finale Forlì torna al comando 47-44.

Moraschini è il protagonista dell’avvio canturino riportando i suoi avanti per tre volte, con Forlì sempre pronta a rintuzzare i vantaggi dei biancoblù. Il risultato è un punteggio ancora in parità a meno di 4’ dalla fine e pochissimi canestri segnati per diversi minuti. A un minuto dalla sirena Forlì è avanti di una lunghezza grazie a un libero di Johnson. Pollone e Zampini a cronometro fermo riportano l’Unieuro avanti di 4 lunghezze. Baldi Rossi segna una tripla, ma non basta perché Forlì si impone 60-59.

“È un peccato - ha esordito coach Devis Cagnardi - Ci dispiace per la società e per i tanti tifosi che ci hanno seguito. È stata una partita tostissima, contro una squadra forte a cui vanno i nostri complimenti. Abbiamo approcciato con tensione, prima di questa partita ci portavamo dietro un peso dopo le ultime settimane non semplici. Siamo stati poi bravi a fare una partita fisica, difensiva e anche non esattamente nelle nostre corde, ma l’abbiamo tenuta bene. Offensivamente invece è stata una partita difficile, lo dice il punteggio, e con tanti break affidati a individualità. Abbiamo vinto gli ultimi tre quarti, ma è un dato che conta poco e sta solo a significare che la squadra era dentro la partita. Poi, come spesso accade, queste gare si decidono sui singoli possessi e abbiamo avuto diverse occasioni offensive con dei tiri aperti, ma non ne faccio una colpa ai ragazzi se non siamo riusciti a fare canestro nonostante avessimo costruito dei buoni tiri. Difensivamente gli abbiamo lasciato qualche rimbalzo in attacco di troppo, speso un paio di falli male in bonus. Negli ultimi due minuti sarebbe bastato un canestro per cambiare il risultato della partita, ma così non è stato. Ci portiamo a casa, oltre alla delusione per la sconfitta, anche la consapevolezza di essere tornati un gruppo solido e di aver combattuto contro una squadra di alto livello. Adesso abbiamo la volata finale e queste ultime 5 partite per affrontare i play-off al meglio, abbiamo diverse cose da sistemare come tutti ma dobbiamo portare con noi l’idea di essere competitivi e di esserlo per provare a vincere.”