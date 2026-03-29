L’Acqua San Bernardo Cantù non dà scampo a Trieste

L’Acqua S.Bernardo Cantù batte la Pallacanestro Trieste, dopo aver condotto per intero la gara. Cantù rimane così a +4 sulla zona retrocessione, agganciando Sassari in classifica.

La gara

Robinson fa il suo esordio direttamente in quintetto. L’Acqua S.Bernardo parte forte e si mette al comando della gara sin dalle prime azioni. Ballo e Candussi ingaggiano una lotta sotto canestro, ma è sempre Cantù ad avere la meglio e a rafforzare il margine. Gli ultimi due canestri del quarto sono le triple di Basile e Green, che valgono il primo vantaggio in doppia cifra sul 31-20.

Ramsey prova a scuotere gli ospiti, che tornano a due possessi di distanza. L’Acqua S.Bernardo si affida a Green per garantirsi un margine di tranquillità. Okeke porta Cantù a +13. Bannan segna sei punti consecutivi, ma Sneed risponde con una tripla. I biancoblù possono così andare all’intervallo avanti 54-42.

Robinson e Fevrier segnano i primi cinque punti della ripresa. L’impatto travolgente dei padroni di casa vale il +20, poi Ross sblocca Trieste. I biancorossi cambiano passo nella seconda metà di quarto e riducono parzialmente il divario. Moraschini e Ballo interrompono il parziale degli ospiti. A dieci minuti dal termine l’Acqua S.Bernardo è avanti 76-60.

Toscano-Anderson è l’uomo a cui Trieste si affida per cercare di rimettere in discussione il risultato, ma Cantù risponde colpo su colpo e anzi si mette definitivamente al sicuro con il canestro del +23 firmato da Green. Nel finale c’è così spazio anche per i giovani del PGC Gualdi e Molteni. Finisce 97-76.

Le dichiarazioni

«Forse è stata una delle migliori partite da quando sono arrivato in termini di continuità in attacco e in difesa sui 40 minuti, oltre che nell’essere riusciti a prendere qualcosa da ciascun giocatore – ha detto coach Walter De Raffaele – È un aspetto fondamentale perché affrontavamo una squadra di grande talento. Abbiamo avuto un impatto con tanta energia e c’è stata massima disponibilità da parte di tutti. Voglio ringraziare poi questo pubblico meraviglioso perché oggi l’intero palazzetto ci ha veramente aiutato. Giocare con loro alle spalle è uno spettacolo. Il dato dei 28 assist dimostra quanto abbiamo condiviso la palla ed è un segnale molto positivo. Dobbiamo andare avanti, resettare e continuare a pensare una partita alla volta».

«Abbiamo giocato tutti ottimamente questa sera – ha aggiunto Oumar Ballo – Avevamo preparato la partita e ci siamo allenati nel modo giusto. Sapevamo che l’impatto fisico alla gara sarebbe stato importante: dovevamo difendere forte, fargli prendere dei tiri difficili e poi catturare il rimbalzo per correre. Ci siamo riusciti molto bene e siamo contenti. Ora pensiamo alla settimana prossima».

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – PALLACANESTRO TRIESTE 97 – 76 (31-20, 23-22, 22-18, 21-16)

Acqua S.Bernardo Cantù: Moraschini 2, De Nicolao, Ballo 18, Bortolani 11, Molteni, Sneed 13, Basile 10, Robinson 4, Fevrier 13, Green 20, Gualdi, Okeke 6. Allenatore: De Raffaele.

Pallacanestro Trieste: Toscano-Anderson 10, Martucci N.E., Ross 8, Cinquepalmi N.E., Deangeli 4, Uthoff 3, Ruzzier 3, Sissoko 5, Candussi 10, Iannuzzi N.E., Bannan 22, Ramsey 11. Allenatore: Taccetti.

Arbitri: Lanzarini, Capotorto, Paglialunga.

Spettatori: 4733