L'Acqua San Bernardo non trema e batte Torino

L’Acqua San Bernardo Cantù continua nella sua striscia positiva e batte anche la Reale Mutua al PalaDesio. Dopo una partita combattutissima i canturini sono glaciali nel finale e portano a casa i due punti.

Torino approccia la partita con grande decisione e segna subito sei punti consecutivi. Riismaa sblocca Cantù e in un attimo i biancoblù, trascinati da McGee, si mettono al comando della partita. Montano ricuce un primo tentativo di fuga dell’Acqua San Bernardo, che chiude avanti il primo quarto 16-14.

Gli ospiti partono ancora forte e tornano di nuovo avanti grazie ai canestri di uno scatenato Taylor. L’Acqua San Bernardo non si scompone e, con una tripla di

Riismaa, riacciuffa la parità dopo diversi minuti di inseguimento. È ancora Taylor nel finale a segnare il canestro che permette a Torino di andare all’intervallo sul 36-37.

De Nicolao apre la ripresa con il canestro del sorpasso, ma la Reale Mutua rimane incollata. Severini prova addirittura a propiziare un tentativo di fuga degli ospiti, ma Moraschini prima sigla l’ennesima parità e poi manda a bersaglio la tripla che riporta l’Acqua S.Bernardo al comando. A 10 minuti dalla fine Cantù conduce 57-54.

Taylor riporta l’incontro in perfetto equilibrio con una tripla. Le difese salgono in cattedra e nella prima metà del quarto si segna pochissimo. Cantù prova

l’allungo con due triple consecutive di McGee e Valentini. Montano risponde con tre liberi e si entra negli ultimi 3 minuti con i biancoblù avanti di una

lunghezza. McGee e Landi segnano da dentro l’area. Possamai trova il tap-in vincente, Torino invece sbaglia e l’Acqua S.Bernardo si impone 72-68.

“Sono contentissimo di questa vittoria, perché sapevamo della difficoltà della partita e che avremmo trovato una Torino che avrebbe messo grande intensità, giocando a pressarci per provare a farci giocare male e ci è riuscita - ha detto coach Nicola Brienza - Sapevamo che avremmo dovuto fare una partita maschia e gagliarda per vincerla. Onestamente tutti i nostri nove effettivi hanno dato un contributo importantissimo. Ma son contento perché abbiamo l'abbiamo vinta con quella che è la nostra identità, quello che vogliamo essere, e penso che nell'ultimo minuto e mezzo sia stato esattamente questo. La squadra ha capito che in questo campionato, in cui il livello è mediamente alto, la differenza in alcune partite la farà un canestro. Per vincere le partite importanti e per provare a essere competitivi fino alla fine questo è il tipo di mentalità che fa la differenza. Adesso ci riposiamo perché è la terza partita e ne abbiamo altre due nei prossimi 5 giorni. Dobbiamo recuperare un sacco di energie, perché chiaramente la stanchezza e la fatica si fa sentire in tutti i ragazzi”.