L'Albese Volley al tie break sbanca Concorezzo

Al tie break e al termine di una partita davvero combattutissima, l'Albese Volley è riuscita a centrare il terzo successo nel campionato di serie A2 domando un'ostica IMD Concorezzo.

Concorezzo domata

Trascinata dalle top scorer Mazzon e Grigolo, la Tecnoteam ha portato a casa due punti pesantissimi che la mantengono nella zona alta della classifica del girone B e tornerà in campo domenica 3 novembre in casa quando a Casnate ospiterà un altro derby lombardo contro la Futura Busto.

Il commento di Crivella

Questo il commento del presidente Graziano Crimella: "E' stata una partita durissima a Concorezzo. Il successo per 3-2 è maturato per il grande spirito di sacrificio di tutte le ragazze. Voglio oggi fare un plauso ai tanti tifosi presenti sugli spalti e che non hanno mai mancato di sostenere le nostre guerriere. A tratti sembrava che il nostro tifo fosse maggiore di quello dei supporters di casa. Sono veramente contento di questo: le ragazze apprezzano molto. Vi aspetto numerosissimi domenica prossimo quando ce la vedremo contro la corazzata di Futura Volley Giovani al Palafrancescucci di Casnate".

Il tabellino di IMD Concorezzo-Tecnoteam Albese 2-3

Parziali: 19-25 25-18 25-21 19-25 12-15

IMD CONCOREZZO: Tonello 20, Piazza 9, Marini 1, Tsitsigianni 13, Frigerio 8, Kavalenka 16, Rocca (L), Rosina, Bianchi, Alberti, Pegoraro. Non entrate: Bianchi, Brutti, Ghezzi (L). All. Delmati.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 16, Veneriano 10, Mazzon 16, Longobardi 12, Taje' 15, Rimoldi 2, Pericati (L), Mancastroppa 1, Baldi, Radice, Colombino. Non entrate: Bernasconi, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

Risultati del 4° turno d'andata girone B

U.S. Esperia Cremona-Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (25-23, 21-25, 23-25, 25-20, 13-15)

Volley Hermaea Olbia-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (22-25, 11-25, 13-25)

Tenaglia Abruzzo Volley-Narconon Volley Melendugno 0-3 (11-25, 22-25, 24-26)

Itas Trentino-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-2 (24-26, 25-18, 26-24, 21-25, 15-12)

Imd Concorezzo-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (19-25, 25-18, 25-21, 19-25, 12-15)

Classifica del girone B

Itas Trentino 10 (4 – 0); Narconon Volley Melendugno 9 (3 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 8 (3 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 8 (3 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 7 (2 – 2); Nuvoli’ Altafratte Padova 7 (2 – 2); U.S. Esperia Cremona 4 (1 – 3); Imd Concorezzo 4 (1 – 3); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 3); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 4).

Programma del 5° turno d'andata del girone B

Doneica 3 novembre ore 16 U.S. Esperia Cremona – Narconon Volley Melendugno, ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Imd Concorezzo,Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Hermaea Olbia, Itas Trentino – Tenaglia Abruzzo Volley, Tecnoteam Albese Volley Como – Futura Giovani Busto Arsizio.