L'Albese Volley apre la Poule salvezza perdendo al tie break il derby con Lecco

E' iniziata con una sconfitta al tie break la Poule salvezza di serie A2 femminile per l'Albese Volley.

La sconfitta

Ieri sera infatti la Tecnoteam ha perso 3-2 il derby sul campo della Orocash Lecco al termine di una gara che è stata molto combattuta confermando previsioni e la tradizione. Avanti subito le locali poi la squadra di coach Mauro Chiappafreddo ha prima impattato e poi sorpassato vincendo secondo e terzo set. Decisivo il tie break che ha regalato in volata il successo alle lecchesi e comunque un punto prezioso al team albesino che muove la classifica. La Tecnoteam tornerà subito in campo visto che mercoledì 19 per il secondo turno della Poule salvezza ospiterà a Casnate il Volleyball Casalmaggiore.

Tabellino di Orocash Picco Lecco-Tecnoteam Albese Volley Como 3-2

Parziali:25-18 20-25 19-25 25-19 15-12

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 14, Piacentini 11, Moroni 9, Amoruso 34, Atamah 8, Sassolini 3, Napodano (L), Monaco 3, Casari, Mainetti. Non entrate: Gaffuri (L), Severin, Monti. All. Milano. TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 17, Bernasconi 6, Colombino 25, Baldi, Veneriano 13, Rimoldi, Pericati (L), Longobardi 9, Mazzon 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo. ARBITRI: Pasquali, Proietti.

Risultati del 1° turno Poule salvezza

Clai Imola Volley-Trasporti Bressan Offanengo 3-2 (20-25, 25-15, 25-22, 21-25, 17-15)

Imd Concorezzo-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-0 (25-22, 25-18, 25-22)

Volleyball Casalmaggiore-Resinglass Olbia 3-0 (25-23, 25-16, 25-23)

Orocash Picco Lecco-Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (25-18, 20-25, 19-25, 25-19, 15-12)

Tenaglia Abruzzo Volley-Bam Mondovi’ 3-2 (25-23, 25-22, 19-25, 20-25, 15-9)

Classifica della Poule salvezza

Trasporti Bressan Offanengo 31 (10 – 9); Resinglass Olbia 26 (9 – 10); Tecnoteam Albese Volley Como 25 (8 – 11); Clai Imola Volley 21 (7 – 12); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 12); Volleyball Casalmaggiore 19 (6 – 13); Orocash Picco Lecco 16 (5 – 14); Imd Concorezzo 13 (3 – 16); Bam Mondovi’ 12 (4 – 15); Tenaglia Abruzzo Volley 7 (3 – 16).

Programma del 2° turno Poule salvezza

Mercoledì 19 febbraio ore 20.30 Resinglass Olbia – Clai Imola Volley, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Tenaglia Abruzzo Volley, Tecnoteam Albese Volley Como – Volleyball Casalmaggiore, Trasporti Bressan Offanengo – Orocash Picco Lecco, Bam Mondovi’ – Imd Concorezzo.