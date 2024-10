L'Albese Volley cade con onore, battuta 3-0 a Trento

Prima sconfitta stagionale nel campionato di serie A2 femminile per l'Albese Volley che ieri è caduta ma a testa alta a Trento.

Buona la prestazione dell’Albese Volley a Trento

Una buonissima Tecnoteam è stata protagonista di una prestazione orgogliosa sul campo della quotata Itas Trentino, allenata dall'ex tecnico della Nazionale Mazzanti. Il 3-0 è fin troppo severo per le ragazze di coach Mauro Chiappafreddo che ora si concentreranno sul primo impegno casalingo in programma sabato prossimo a Casnate contro Olbia (ore 16).

Tabellino di ITAS TRENTINO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 3-0

Parziali: 25-22 25-19 25-21

ITAS TRENTINO: Kosareva 15, Marconato 4, Weske 10, Giuliani 16, Molinaro 5, Prandi, Fiori (L), Pizzolato 4, Ristori, Bassi, Batte. Non entrate: Zojzi, Iob, Zeni (L). All. Mazzanti.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 8, Veneriano 5, Mazzon 15, Longobardi 9, Taje' 2, Rimoldi 1, Pericati (L), Mancastroppa, Bernasconi, Colombino, Baldi, Radice. Non entrate: Vigano, Annoni (L). All. Chiappafreddo.

Risultati 2° turno d'andata girone B serie A2 donne

Trasporti Bressan Offanengo-Narconon Volley Melendugno 3-0 (25-20, 25-20, 25-15)

Volley Hermaea Olbia-U.S. Esperia Cremona 3-1 (20-25, 25-21, 25-18, 25-22)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (22-25, 26-24, 25-15, 25-11)

Itas Trentino-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-22, 25-19, 25-21)

Futura Giovani Busto Arsizio-Imd Concorezzo 3-1 (25-15, 21-25, 25-13, 25-21)

Classifica girone B serie A2 donne

Itas Trentino 6 (2 – 0); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 3 (1 – 1); Imd Concorezzo 3 (1 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 3 (1 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 3 (1 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 3 (1 – 1); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 1); Narconon Volley Melendugno 3 (1 – 1); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 2).

Programma 3° turno d'andata girone B serie A2 donne

Sabato 19 ottobre ore 16 Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia, ore 17 Narconon Volley Melendugno – Imd Concorezzo; domenica 20 ore 17 Tenaglia Abruzzo Volley – Trasporti Bressan Offanengo, Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trentino, Nuvoli’ Altafratte Padova – U.S. Esperia Cremona.