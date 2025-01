L'Albese Volley cade contro Padova, addio alla Poule Promozione

La squadra di coach Chiappafreddo saluta la Poule Promozione, ora testa alla ultime due sfide di regolare stagione.

Poule Promozione, sogno spezzato l’Albese Volley

Niente da fare per l'Albese Volley che ieri perdendo in casa contro la Nuvoli’ Altafratte Padova 0-3 ha detto addio alle speranze di qualificarsi per la Poule Promozione di serieA2 femminile. Ora c'è anche la matematica certezza arrivata, come detto, domenica sera al termine di una gara che le ospiti hanno meritato di vincere. Nonostante la Tecnoteam, soprattutto nel secondo e terzo set abbia provato in tutti i modi di riaprire la contesa. Ora la squadra di coach Mauro Chiappafreddo si deve concentrare sule ultime due gare di stagione regolare, la prima in programma domenica 26 gennaio sul campo della Narconon Volley Melendugno

Il tabellino di Tecnoteam Albese-Nuvolì Altafratte Padova 0-3

Parziali: 18-25, 23-25, 23-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 14, Veneriano 5, Mazzon 10, Longobardi 6, Taje’ 1, Rimoldi, Pericati (L), Bernasconi 3, Baldi 1, Mancastroppa, Colombino. Non entrate: Radice, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo. NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fanelli 5, Stocco 1, Esposito 14, Bovo 9, Grosse Scharmann 10, Fiorio 12, Maggipinto (L), Talerico. Non entrate: Pridatko, Occhinegro, Esposito, Ghibaudo. All. Sinibaldi.

I risultati del 7° turno ritorno girone B A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio-Trasporti Bressan Offanengo 3-1 (25-19, 17-25, 25-21, 25-17)

Volley Hermaea Olbia-Narconon Volley Melendugno 3-1 (20-25, 25-23, 25-22, 25-15)

U.S. Esperia Cremona-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-20)

Imd Concorezzo-Itas Trentino 1-3 (12-25, 26-24, 19-25, 14-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Nuvoli’ Altafratte Padova 0-3 (18-25, 23-25, 23-25)

Classifica girone B A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 37 (13 – 3); Itas Trentino 35 (13 – 3); Narconon Volley Melendugno 30 (10 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 28 (9 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 27 (9 – 7); U.S. Esperia Cremona 27 (8 – 8); Volley Hermaea Olbia 23 (8 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 19 (6 – 10); Imd Concorezzo 9 (2 – 14); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 – 14).

Programma del 7° turno ritorno girone B A2 donne

Domenica 26 gennaio ore 17:00 Trasporti Bressan Offanengo – Nuvoli’ Altafratte Padova,

Itas Trentino – Volley Hermaea Olbia, Tenaglia Abruzzo Volley – Futura Giovani Busto Arsizio, Imd Concorezzo – U.S. Esperia Cremona, Narconon Volley Melendugno – Tecnoteam Albese Volley Como.