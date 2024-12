L'Albese Volley chiude il 2024 in bellezza tornando al successo contro Concorezzo per 3-1

L'Albese Volley ha salutato meglio che poteva il 2024 con il ritorno al successo tra le mura amiche ottenuto nel 4° turno di ritorno di serie A2 contro Concorezzo per 3-1.

La gioia

Un successo prezioso fortemente voluto dalla Tecnoteam che sale a quota 16 punti all'ottavo posto nel girone B per la gioia del coach Mauro Chiappafreddo:

"Sono molto contento perché era una partita importante per noi e finalmente siamo stati lucidi nel quarto set quello decisivo contro un avversario di alto livello. Le ragazze sono state molto brave e presenti sia in attacco che in difesa, questo ci hanno permesso di portare a casa l'obiettivo e i 3 punti. Chiudiamo il 2024 con il sorriso e il ritorno in campo di Giorgia Mazzon. Grazie di cuore al pubblico che è stato numero e caloroso".

La Tecnoteam tornerà in campo il 5 gennaio quando aprirà il 2025 rendendo visita alla capolista Futura Giovani Busto Arsizio.

Tabellino Tecnoteam Albese Volley-Imd Concorezzo 3-1

Parziali: 25-19, 25-18, 21-25, 25-17

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 10, Taje' 6, Rimoldi, Grigolo 29, Veneriano 8, Colombino 21, Pericati (L), Mazzon 2, Mancastroppa, Vigano. Non entrate: Baldi, Radice (L), Bernasconi. All. Chiappafreddo.

IMD CONCOREZZO: Rosina 5, Piazza 10, Marini, Tsitsigianni 18, Frigerio 3, Kavalenka 20, Rocca (L), Alberti 2, Bianchi 1, Ghezzi (L), Pegoraro. Non entrate: Tonello, Bianchi, Brutti. All. Delmati. ARBITRI: Pasin, Bonomo.

Risultati del 4° turno di ritorno girone B A2 donne

Trasporti Bressan Offanengo-U.S. Esperia Cremona 2-3 (22-25, 22-25, 25-5, 25-20, 11-15)

Futura Giovani Busto Arsizio-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-18, 25-10, 25-14)

Narconon Volley Melendugno-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (25-14, 25-18, 21-25, 25-16)

Tecnoteam Albese Volley Como-Imd Concorezzo 3-1 (25-19, 25-18, 21-25, 25-17)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Itas Trentino 0-0 Non ancora disputata.

Classifica girone B A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 2); Itas Trentino 27 (10 – 2); Narconon Volley Melendugno 24 (8 – 5); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 22 (7 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 16 (5 – 8); Imd Concorezzo 8 (2 – 11); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 12).

Giovedì 26 dicembvre ore

Programma del 5° turno di ritorno girone B A2 donne

Il 5 gennaio 2025 ore 16 Narconon Volley Melendugno – U.S. Esperia Cremona, ore 17 Imd Concorezzo – Trasporti Bressan Offanengo, Volley Hermaea Olbia – Nuvoli’ Altafratte Padova, Tenaglia Abruzzo Volley – Itas Trentino, Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley.