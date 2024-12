L'Albese Volley chiude l'andata con un'altra sconfitta contro Offanengo per 3-1

Cala il sipario del girone d'andata di A2 femminile in modo negativo e con un'altra sconfitta per l'Albese Volley. Ieri infatti la Tecnoteam si è arresa sul campo della Trasporti Bressan Offanengo per 3-1.

La gara

E pensare che la squadra lariana di coach Mauro Chiappafreddo era partita bene vincendo il primo set ma poi ha dovuto incassare la reazione delle padroni di casa alzando bandiera bianca al termine di un quarto set incredibile che avrebbe portato al tie break e che invece capitan Martina Veneriano e compagne hanno perso per 29-27. Ora testa e concentrazione a domenica prossima quando la Tecnoteam aprirà il girone di ritorno ospitando a Casnate l'Altino ultimo in classifica con l'obiettivo di tornare a muovere la classifica.

Il tabellino di Trasporti Bressan Offanengo-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1

Parziali: 23-25 25-22 25-20 29-27

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 18, Campagnolo, Martinelli 22, Rodic 5, Caneva 8, Bridi 6, Tellone (L), Bole 17, Salvatori 1, Tommasini. Non entrate: Pinetti, Compagnin, Lanzara (L), Favaretto. All. Bolzoni.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 10, Taje' 11, Rimoldi 1, Grigolo 20, Veneriano 13, Colombino 20, Pericati (L), Mancastroppa 1, Baldi, Radice. Non entrate: Mazzon, Calarco, Bernasconi. All. Chiappafreddo. ARBITRI: Pecoraro, Mazzara'.

NOTE - Durata set: 32', 29', 28', 35'; Tot: 124'. MVP: Bole.

Risultati dell'ultimo turno d'andata girone B

Trasporti Bressan Offanengo-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 29-27)

Tenaglia Abruzzo Volley-Volley Hermaea Olbia 0-3 (19-25, 21-25, 22-25)

Itas Trentino-U.S. Esperia Cremona 3-2 (26-28, 26-24, 25-21, 21-25, 15-11)

Imd Concorezzo-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-1 (25-18, 16-25, 25-22, 25-21)

Narconon Volley Melendugno-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (16-25, 17-25, 25-18, 24-26)

Classifica girone B

Itas Trentino 21 (8 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 21 (7 – 2); Trasporti Bressan Offanengo 17 (6 – 3); U.S. Esperia Cremona 15 (4 – 5); Volley Hermaea Olbia 14 (5 – 4); Narconon Volley Melendugno 14 (5 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 14 (4 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 6); Imd Concorezzo 8 (2 – 7); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 8).

Programma del 1° turno di ritorno del girone B

Domneca 8 ore 16 Volley Hermaea Olbia – Imd Concorezzo ; ore 17 Itas Trentino – Trasporti Bressan Offanengo, Tecnoteam Albese Volley Como – Tenaglia Abruzzo Volley, Nuvoli’ Altafratte Padova – Narconon Volley Melendugno; lunedì 9 Futura Giovani Busto Arsizio – U.S. Esperia Cremona.