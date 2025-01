L'Albese Volley conosce le sue avversarie della Poule salvezza

Manca ancora da giocare l'ultima gara di stagione regolare di serie A2 femminile, ma di fatto l'Albese Volley conosce già le sue avversarie che affronterà nella Poule salvezza al via dal 15-16 febbraio.

Le avversarie in Poule salvezza

La Tecnoteam nella seconda si misurerà con queste squadre del girone A di serie A2: Fgl Zuma Castelfranco Pisa, Clai Imola Volley, Volley Casalmaggiore, OroCash Lecco e Bam Mondovì. Ricordiamo che tutte le squadre nella Poule salvezza si porteranno in dote i punti conquistati nella stagione regolare. Ecco perché diventa importate per la Tecnoteam, gasata dalla recente vittoria ottenuta sul campo del Melendugno, provare a sfruttare appieno anche l'ultima gara di regular season in programma sabato 1 febbraio a Casnate contro la Trasporti Bressan Offanengo. Il calendario dell seconda fase, invece, verrà stilato settimana prossima.

Programma del 9° turno, ultimo di ritorno girone B

sabato 1 febbraio ore 17 U.S. Esperia Cremona - Itas Trentino, ore 20.30 Tecnoteam Albese Volley Como - Trasporti Bressan Offanengo; domenica 2 ire 15.30 Futura Giovani Busto Arsizio - Narconon Volley Melendugno, ore 16 Volley Hermaea Olbia - Tenaglia Abruzzo Volley, ore 17 Nuvoli’ Altafratte Padova - Imd Concorezzo.

Classifica girone B serie A2

Futura Giovani Busto Arsizio 40 (14 - 3); Itas Trentino 38 (14 - 3); Narconon Volley Melendugno 31 (10 - 7); Trasporti Bressan Offanengo 30 (10 - 7); U.S. Esperia Cremona 29 (9 - 8); Nuvoli’ Altafratte Padova 28 (9 - 8); Volley Hermaea Olbia 23 (8 - 9); Tecnoteam Albese Volley Como 21 (7 - 10); Imd Concorezzo 10 (2 - 15); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 - 15).