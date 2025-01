L'Albese Volley è tornata a lavorare per preparare il rush finale di regular season

L'Albese Volley è tornata in palestra e ha ripreso ad allenarsi in vista dei primi impegni ufficiali del 2025 che coincideranno di fatto con il rush finale della regular season del campionato di serie A2 femminile.

La ripresa

La Tecnoteam sulle ali della vittoria centrata a fine 2024 contro Concorezzo vuole ripartire di slancio per affrontare le ultime cinque gare della stagione regolare a cominciare dalla trasferta super impegnativa in programma domenica 5 gennaio a Busto Arsizio contro la capolista del girone B la Futura Giovani. Subito un derby tosto per aprire il nuovo anno a cui seguirà sabato 11 un'altra trasferta non semplice a Cremona contro U.S. Esperia. Quindi domenica 19/1 impegno casalingo a Casnate contro la Nuvolì Altafratte Padova che precederà la trasferta di domenica 26/1 a Melendugno ospite della Narconon Volley e chiudere la regular season sabato 1 febbraio in casa contro la Trasporti Bressan Offanengo.

Cinque gare toste che vedranno la squadra brianzola diretta da coach Mauro Chiappafreddo impegnata contro tutte avversarie che la precedono in classifica: tre gare in trasferta e due a domicilio ma con l'obiettivo di provare a fare più punti possibili per inseguire il sogno playoff.

Programma del 5° turno di ritorno girone B A2 donne

Il 5 gennaio 2025 ore 16 Narconon Volley Melendugno – U.S. Esperia Cremona, ore 17 Imd Concorezzo – Trasporti Bressan Offanengo, Volley Hermaea Olbia – Nuvoli’ Altafratte Padova, Tenaglia Abruzzo Volley – Itas Trentino, Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley.

Classifica girone B A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 2); Itas Trentino 29 (11 – 2); Narconon Volley Melendugno 24 (8 – 5); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 22 (7 – 6);Nuvoli’ Altafratte Padova 20 (6 – 7); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 16 (5 – 8); Imd Concorezzo 8 (2 – 11); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 12).