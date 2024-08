L'Albese Volley ha pianificato il precampionato tra test e tornei

Manca meno di una settimana al raduno ufficiale dell'Albese Volley, di lunedì 19 agosto, in vista della stagione sportiva 2024/25 in serie A2 femminile ma intanto in casa brianzola si è pianificato il pre campionato con una serie di amichevoli e tornei.

Amichevoli

La prima uscita stagionale per la rinnovata squadra diretta da coach Mauro Chiappafreddo avverrà sabato 7 settembre contro la Futura Giovani Busto Arsizio in sede ancora da confermare, quindi due sfide in Valtellina a cui seguirà il tradizionale Torneo Bellomo a Castellanza e due amichevoli consecutive contro Costa Volpino che prepareranno capitan Martina Veneriano e compagne al debutto ufficiale in campionato previsto per il 6 ottobre ad Altino in Abruzzo.

Il calendario del Pre campionato Tecnoteam

Sabato 7 settembre Tecnoteam-Futura Giovani Busto Arsizio

Giovedì 12 settembre Tecnoteam-Uyba o Postdam

Venerdì 13 settembre Tecnoteam -Picco Lecco

Sabato 21 e domenica 22 settembre Torneo Bellomo a Castellanza

Mercoledì 25 settembre Tecnoteam Costa Volpino (a Inverigo)

Sabato 28 settembre Costa Volpino-Tecnoteam (a Costa Volpino)