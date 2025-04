L'Albese Volley lotta ma perde ancora al tie break con Pisa

La quarta sconfitta consecutiva, seppur mitigata con un punto guadagnato al tie break, rimanda ancora la salvezza in casa dell'Albese Volley.

Tie break decisivo

Ieri sera, domenica 6 aprile, la Tecnoteam si è dovuta arrendere dopo un'autentica maratona di emozioni al quinto set anche Fgl-Zuma Castelfranco Pisa che ha sbancato Casnate per 2-3. A una giornata dalla fine, sono ancora cinque le squadre in lotta per restare in serie A2 femminile e tra queste c'è anche l'Albese a cui servirà battere in casa domenica prossima il già retrocesso Mondovì per essere sicura di poter festeggiare l'obiettivo. Salve Offanengo ed Olbia mentre già retrocesse Tenaglia Abruzzo, Concorezzo e Mondovì. L'ultimo turno si giocherà domenica 13 aprile alle 17.

Il tabellino Tecnoteam Albese Volley Como-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2-3

Parziali 26-24, 28-30, 19-25, 25-17, 13-15

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 14, Veneriano 13, Rimoldi 2, Grigolo 24, Bernasconi 9, Mazzon 7, Pericati (L), Colombino 9, Baldi, Mancastroppa. Non entrate: Taje', Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 13, Fucka 10, Ferraro 2, Salinas 20, Fava 12, Zuccarelli 23, Bisconti (L), Tosi, Braida, Lotti. Non entrate: Colzi, Tesi (L). All. Bracci.

ARBITRI: Selmi, Erman

Risultati del 4° turno di ritorno Poule salvezza A2 donne

Tenaglia Abruzzo Volley-Clai Imola Volley 1-3 (16-25, 25-19, 10-25, 23-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2-3 (26-24, 28-30, 19-25, 25-17, 13-15)

Trasporti Bressan Offanengo-Volleyball Casalmaggiore 0-3 (21-25, 19-25, 21-25)

Imd Concorezzo-Orocash Picco Lecco 1-3 (17-25, 18-25, 25-21, 12-25)

Resinglass Olbia-Bam Mondovi’ 3-0 (25-17, 25-15, 25-22)

Domenica 6 aprile ore 17

Classifica Poule salvezza, dopo il tie break festa rimandata per l'Albese

Resinglass Olbia 41 (14 – 13); Trasporti Bressan Offanengo 41 (13 – 14); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 36 (13 – 14); Clai Imola Volley 36 (12 – 15); Orocash Picco Lecco 36 (12 – 15); Tecnoteam Albese Volley Como 35 (11 – 16); Volleyball Casalmaggiore 34 (11 – 16); Bam Mondovi’ 19 (6 – 21); Imd Concorezzo 16 (4 – 23); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 21).

Programma 5° turno di ritorno Poule salvezza A2 donne

Domenica 13 aprile ore 17

Clai Imola Volley – Imd Concorezzo

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Trasporti Bressan Offanengo

Tenaglia Abruzzo Volley – Volleyball Casalmaggiore

Orocash Picco Lecco – Resinglass Olbia

Tecnoteam Albese Volley Como – Bam Mondovi’