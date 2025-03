L'Albese Volley prepara la sfida a Mondovì: partita speciale per l'ex Laura Grigolo

Archiviato il ko a Pisa ora l'Albese Volley si appresta a tornare in campo ancora in trasferta per il 5° turno della Poule salvezza domenica 9 marzo sul campo della Bam Mondovì.

La gara

Una sfida molto importante che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre alla ricerca della salvezza obiettivo non ancora matematico per la stessa Tecnoteam. Partita speciale per Laura Grigolo che da ex torna a Mondovì dove ha passato due belle stagioni:

"Sono innanzitutto contenta di tornare dove ho trascorso due anni belli in un ambiente famigliare e ritrovare tante persone conosciute. Tornare sarò davvero emozionante ma non sarà una partita facile perché Mondovi sta vivendo una stagione complicata e ha una posizione non facile. Ecco perché cercheranno di vincere sfruttando il fattore campo e il loro grande tifo. Conosco bene quel palazzetto e sono sicura che troveremo un ambite non facile da affrontare da avversaria. Spingeranno tanto per vincere quindi ci aspetta una sfida davvero difficile soprattutto sotto l'aspetto mentale. Da parte nostra però cercheremo di portare a casa la vittoria per salvarci il prima possibile perché non è ancora matematica".

Programma del 5° turno Poule salvezza serie A2

Domenica 9 marzo ore 17 Imd Concorezzo – Clai Imola Volley, Trasporti Bressan Offanengo – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Volleyball Casalmaggiore – Tenaglia Abruzzo Volley, Resinglass Olbia – Orocash Picco Lecco, Bam Mondovì– Tecnoteam Albese Volley Como.

Classifica Poule salvezza serie A2

Trasporti Bressan Offanengo 36 (11 – 11); Resinglass Olbia 32 (11 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 31 (10 – 12); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 24 (9 – 13); Orocash Picco Lecco 24 (8 – 14); Clai Imola Volley 22 (7 – 15); Volleyball Casalmaggiore 22 (7 – 15); Bam Mondovi’ 15 (5 – 17); Imd Concorezzo 15 (4 – 18); Tenaglia Abruzzo Volley 13 (5 – 17).