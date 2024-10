L'Albese Volley prepara la sfida con la Concorezzo

Archiviata la seconda vittoria stagionale, l'Albese Volley è al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida in programma domenica 27 ottobre sul campo della neopromossa Imd Concorezzo.

Albese Volley verso la Concorezzo

Sulla strada della Tecnoteam dopo la gara con l’Imd, primo di tre derby lombardi ravvicinati, ci sarà un doppio turno casalingo il 3 novembre contro la Futura Giovani Busto ed il 10 contro l'Esperia Cremona. ma per il momento in casa albesina si pensa solo alla trasferta a Concorezzo contro la matricola che schiera anche due ex come la centrale Martina Piazza ed il libero Federica Ghezzi, ma senza fare loro regali ma provare a centrare il terzo colpo vincente.

Programma 4° turno d'andata girone B serie A2 donne

Sabato 26 ottobre pre 19 Itas Trentino – Nuvoli’ Altafratte Padova; domenica 27 ore 17 U.S. Esperia Cremona – Trasporti Bressan Offanengo, Volley Hermaea Olbia – Futura Giovani Busto Arsizio, Tenaglia Abruzzo Volley – Narconon Volley Melendugno, Imd Concorezzo – Tecnoteam Albese Volley Como.

Classifica girone B serie A2 donne

Itas Trentino 8 (3 – 0); Trasporti Bressan Offanengo 6 (2 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 6 (2 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 6 (2 – 1); Narconon Volley Melendugno 6 (2 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 4 (1 – 2); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 2); Imd Concorezzo 3 (1 – 2); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 2); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 3).