L'Albese Volley prepara l'esordio in Poule salvezza di domenica contro la Picco Lecco

Dopo il weekend di riposo per lasciare spazio alle finali di Coppa Italia, l'Albese Volley è tornata in palestra per preparare l'esordio nella Poule salvezza di serie A2 femminile previsto per domenica 16 febbraio sul campo della Picco Lecco in un derby sempre sentito e mai banale.

Le altre gare

Poi capitan Martina Veneriano e compagne saranno attese da due gare casalinghe ravvicinate mercoledì 19 febbraio contro Casalmaggiore e domenica 23 contro Imola. Ricordiamo che nella seconda fase la Tecnoteam sfiderà in gare di andata e ritorno solo le cinque squadre del girone A: Pisa, Imola, Casalmaggiore, Lecco e Mondovì. Al termine del girone le ultime quattro retrocederanno mentre le altre saranno salve.

Questa la classifica di partenza della Poule salvezza

Trasporti Bressan Offanengo 30 punti

Hermaea Olbia Volley 26

Tecnoteam Albese Volley Como 24

Fgl Zuma Castelfranco Pisa e Crai Volley Imola 19

Volleyball Casalmaggiore 16

OroCash Lecco 14

Bam Mondovì 11

Idm Concorezzo 10

Altino Tenaglia Volley Abruzzo 5