L'Albese Volley sbanca Mondovì e si assicura il primo match ball salvezza

Ruggito dell'Albese Volley che si rialza dopo il ko di Pisa andando a sbancare Mondovì e conquistando così il primo match point salvezza. Già perché alla Tecnoteam dopo il successo di ieri basterà vincere domenica prossima a Casnate il derby contro la OroCash Lecco per garantirsi la certezza matematica della salvezza ed un'altra stagione in serie A2 femminile. Nella gara di ieri le albesine dopo una prima parte equilibrata, hanno cambiato marcia trascinate dall'mvp Giorgia Mazzon conquistando come detto una vittoria assolutamente meritata quanto preziosa.

Il tabellino di Bam Mondovì-Tecnoteam Albese Como 1-3

Parziali: 24-26, 25-19, 22-25, 18-25

BAM MONDOVI': Schmit 2, Bosso 17, Catania 5, Viscioni 20, Langegger 15, Tresoldi 6, Giubilato (L), Lancini 1, Marengo 1. Non entrate: Manig, Fini (L), Deambrogio. All. Basso.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 5, Rimoldi 2, Grigolo 12, Bernasconi 11, Colombino 7, Baldi 17, Pericati (L), Mazzon 13, Longobardi 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje', Radice, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Mesiano, Fontini.

Risultati del 5° turno Poule salvezza serie A2

Imd Concorezzo-Clai Imola Volley 2-3 (22-25, 25-22, 25-21, 16-25, 11-15)

Trasporti Bressan Offanengo-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-2 (18-25, 19-25, 25-15, 25-22, 15-11)

Volleyball Casalmaggiore-Tenaglia Abruzzo Volley 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Resinglass Olbia-Orocash Picco Lecco 3-1 (25-20, 25-22, 19-25, 25-15)

Bam Mondovi’-Tecnoteam Albese Volley Como 1-3 (24-26, 25-19, 22-25, 18-25)

Classifica Poule salvezza serie A2

Trasporti Bressan Offanengo 38 (12 – 11); Resinglass Olbia 35 (12 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 12); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 25 (9 – 14); Volleyball Casalmaggiore 25 (8 – 15); Orocash Picco Lecco 24 (8 – 15); Clai Imola Volley 24 (8 – 15); Imd Concorezzo 16 (4 – 19); Bam Mondovi’ 15 (5 – 18); Tenaglia Abruzzo Volley 13 (5 – 18).

Programma del 6° turno Poule salvezza serie A2

Domenica 16 marzo ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Clai Imola Volley, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Imd Concorezzo, Resinglass Olbia – Volleyball Casalmaggiore, Tecnoteam Albese Volley Como – Orocash Picco Lecco, Bam Mondovi’ – Tenaglia Abruzzo Volley.