L'Albese Volley si arrende: Cremona sbanca Casnate per 1-3

Il Cremona ha costretto l’Albese Volley alla resa per 3 set a 1. Sesto turno amaro in serie A2 femminile.

Sesto turno in mano al Cremona

Secondo stop consecutivo casalingo per l'Albese Volley che ieri sera si è dovuta arrendere all'Esperia Cremona che ha sbancato Casnate per 1-3 nel 6° turno di A2 femminile. Dopo aver vinto il primo set infatti la Tecnoteam ha dovuto incassare la reazione delle ospiti che hanno sorpassato sul 2-1. Nel quarto set le padroni di casa di coach Mauro Chiappafreddo ci hanno provato e hanno combattuto fino alla fine per provare a raggiungere il tie break ma si sono arrese sul 25-27. L'Albese resta così a quota 9 in classifica e tornerà in campo domenica prossima ospite della Nuvolì Altafratte Padova che la precede di un solo punto.

Il tabellino di Teconoteam Albese – Esperia Cremona 1-3

Parziali 25-19, 20-25, 16-25, 25-27

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 9, Taje’ 3, Rimoldi 1, Grigolo 17, Veneriano 11, Colombino 13, Pericati (L), Baldi 3, Bernasconi 2, Mancastroppa. Non entrate: Radice, Mazzon, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

U.S. ESPERIA CREMONA: Arciprete 16, Modesti 14, Turla’ 4, Bellia 18, Munarini 12, Taborelli 15, Parlangeli (L), Felappi 1, Zorzetto, Zuliani, Bondarenko. Non entrate: Pena Pina Balestreri (L), Maiezza, Marchesini. All. Zanelli.

ARBITRI: Testa, Sabia.

Risultati del 6° turno del girone B di A2 donne

Volley Hermaea Olbia-Trasporti Bressan Offanengo 0-0

Imd Concorezzo-Tenaglia Abruzzo Volley 2-3 (28-30, 25-20, 23-25, 25-20, 13-15)

Narconon Volley Melendugno-Itas Trentino 1-3 (23-25, 25-21, 17-25, 14-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-17, 25-15, 25-18)

Tecnoteam Albese Volley Como-U.S. Esperia Cremona 1-3 (25-19, 20-25, 16-25, 25-27)

Classifica del girone B di A2 donne

Itas Trentino 16 (6 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 12 (4 – 2); Trasporti Bressan Offanengo 11 (4 – 1); Narconon Volley Melendugno 11 (4 – 2); Nuvoli’ Altafratte Padova 10 (3 – 3); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 3); U.S. Esperia Cremona 8 (2 – 4); Imd Concorezzo 5 (1 – 5); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 4); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 5).

Il programma del 7° turno girone B di A2 donne

Domenica 17 novembre ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Futura Giovani Busto Arsizio, Narconon Volley Melendugno – Volley Hermaea Olbia, Tenaglia Abruzzo Volley – U.S. Esperia Cremona, Itas Trentino – Imd Concorezzo, Nuvolì Altafratte Padova-Tecnoteam Albese Volley.