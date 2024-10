L'Albese Volley va a Concorezzo e coach Chiappafreddo avverte: "E' una neopromossa da non sottovalutare" 

Vigilia importante per l'Albese Volley che domenica 27 sulla scia delle ultime due vittorie consecutive in serie A2 torna in campo per il 4 ° turno d'andata del girone B attesa da una trasferta da non sottovalutare contro una squadra lombarda neopromossa.

La gara

Alle 17 la Tecnoteam renderà visita alla matricola Imd Concorezzo ma il coach della squadra lariana Mauro Chappafreddo avverte:

" Concorezzo è formazione solida e da non sottovalutare. Ecco perché per noi quella di domenica è una partita da affrontare con la massima attenzione. Il fatto che loro siano una squadra neopromossa conta poco perché hanno un roster con due straniere che stanno facendo molto bene. Sono temibili e da non sottovalutare. Da parte nostra dovremo pensare al nostro gioco dando continuità a quanto fatto di buono fino ad ora".

Dopo la trasferta, l'Albese sarà attesa da due turni casalinghi consecutivi: il 3 novembre contro la Futura Giovani Busto ed il 10 contro l'Esperia Cremona.

Programma 4° turno d'andata girone B serie A2 donne

Sabato 26 ottobre ore 19 Itas Trentino – Nuvoli’ Altafratte Padova; domenica 27 ore 17 U.S. Esperia Cremona – Trasporti Bressan Offanengo, Volley Hermaea Olbia – Futura Giovani Busto Arsizio, Tenaglia Abruzzo Volley – Narconon Volley Melendugno, Imd Concorezzo – Tecnoteam Albese Volley Como.

Classifica girone B serie A2 donne

Itas Trentino 8 (3 – 0); Trasporti Bressan Offanengo 6 (2 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 6 (2 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 6 (2 – 1); Narconon Volley Melendugno 6 (2 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 4 (1 – 2); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 2); Imd Concorezzo 3 (1 – 2); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 2); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 3).