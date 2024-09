L'Albese Volley vince l'amichevole contro Chiavenna per 3-0 

L'Albese Volley ha chiuso la sua trasferta in Valtellina vincendo per 3-0 il suo terzo test amichevole precampionato che ha giocato ieri contro la formazione del Progetto Volley Chiavenna.

Il successo

Dopo la buona prestazione offerta contro le tedesche del Postdam solo 24 ore prima, ieri sera la Tecnoteam ha disputato un'altra buona gara mettendo in luce soprattutto le sue giovani a cui coach Mauro Chiappafreddo ha dato ampio spazio e fiducia. Sugli scudi Colombino (17 punti) e Bernasconi. Il prossimo impegno pre campionato per la Tecnoteam è in programma nel weekend del 21-22 settembre a Castellanza in occasione del tradizionale Torneo Bellomo.

Parziali: 13-25; 16-25; 21-25

Il calendario del Precampionato della Tecnoteam

Sabato 7 settembre Tecnoteam-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1

Giovedì 12 settembre ore 18 Tecnoteam-Postdam (Germania) a Chiavenna 1-3

Venerdì 13 settembre ore 18 Tecnoteam - Chiavenna 3-0

Sabato 21 e domenica 22 settembre Torneo Bellomo a Castellanza

Mercoledì 25 settembre Tecnoteam Costa Volpino (a Inverigo)

Sabato 28 settembre Costa Volpino-Tecnoteam (a Costa Volpino)