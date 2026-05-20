L’Alebbio Como doma il Playground ed è la prima finalista, SB’83 si salva e condanna Mariano

Martedì da leoni nel campionato di Divisione Regionale 3.

Le gare

Ieri sera infatti sono stati emessi due verdetti importanti nel girone E lariano. Nei playoff si conosce infatti la prima finalista: è l’Alebbio Como che dopo aver vinto in casa gara1 si è ripetuta ieri anche sul campo del Playgroud Team imponendosi per 69-76 e staccando così il pass per la finale promozione dove attende la vincente della bella di venerdì sera Tavernerio-Virtus Cermenate. Nei playout invece ieri si è giocata la “bella” da brividi che ha premiato SB’83 Cermenate che vincendo in casa per 67-62 si è salvata condannando alla retrocessione il Sant’Ambrogio Mariano Comense.

Semifinali playoff girone E

Prima serie: Gara 1 venerdì 15 maggio Alebbio Como-Playground Team 74-61, gara 2 martedì 19 ore 21.30 Playground Team-Alebbio 69-76, serie chiusa Alebbio-Playground 2-0. Alebbio in finale

Seconda serie: Gara1 Tavernerio-Virtus Cermenate 77-56, gara 2 sabato 16 maggio Virtus Cermenate-Tavernerio 57-52, gara 3 venerdì 22 ore 21.15 Tavernerio-Virtus Cermenate

Risultati quarti di finale playoff girone E

Gara 1: giovedì 30 Tavernerio-Villa Guardia 75-50; sabato 2 maggio ore 21.15 Alebbio Como-Erba 75-96; lunedì 4 ore 21.30 Lomazzo-Playground Team 58-56 ; martedì 5 ore 21.15 Virtus Cermenate-Senna 52-42.

Gara 2: martedì 5 ore 21 Villa Guardia-Tavernerio 43-57 (0-2); mercoledì 6 Erba-Alebbio 54-61 (1-1), Playground Team-Lomazzo 55-49; venerdì 8 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate (0-2).

Gara 3: Lomazzo-Playground Team 56-66; (1-2) domenica 10 ore 20-30 Alebbio Como-Erba 72-62 (2-1)

Playout semifinali girone E

Gara 1: giovedì 7 maggio SB’83 Cermenate-Mariano Comense 62-52 ; domenica 10 Guanzate-Turate 59-50,

Gara 2: martedì 12 ore 21 Basket 2000 Turate-Guanzate 40-49, Guanzate salva

giovedì 14 ore 21.30 Sant’Ambrogio Mariano-SB’83 Cermenate 64-57. Serie 1-1

Gara 3: martedì 19 maggio ore 21-30 SB’83 Cermenate-Mariano 67-62. SB’83 salva