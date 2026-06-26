È stato lanciato nella mattinata di oggi, venerdì 26 giugno, il nuovo logo della Pallacanestro Cantù.

Lanciato il nuovo logo dell’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù

Lo ha annunciato direttamente la società brianzola che, attraverso una nota, ha raccontato l’origine del logo che rappresenterà d’ora in avanti l’Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù.

“Oggi presentiamo la nostra nuova identità. Un simbolo che nasce da novant’anni di storia, ma che guarda al futuro. Nella stagione del novantesimo anniversario, abbiamo scelto di rinnovare la nostra immagine attraverso un logo che racchiude le radici più profonde e l’ambizione di continuare a scrivere nuove pagine della nostra storia”.

Il legame coi tifosi e la storia

Il logo, come sottolineato proprio dal club, è nato anche da un lavoro di ascolto e confronto con i tifosi, ma non solo. Perché ci sono anche legami diretti alla gloriosa storia del club e dei suoi successi europei.

“Il nuovo simbolo nasce da un percorso di ascolto e approfondimento che ha coinvolto direttamente i tifosi attraverso interviste mirate. Al centro della composizione trova spazio la parola Cantù, scelta per rafforzare il legame profondo e indissolubile tra la società e il territorio. Sopra al nome compare una corona, richiamo immediato alla storia e ai successi della “Regina d’Europa”, emblema di un’eredità sportiva unica. Sotto, invece, trova posto il 1936, anno di fondazione di Pallacanestro Cantù ed elemento che celebra il Club con il codice FIP attivo più antico d’Italia e sottolinea la continuità di una tradizione che oggi si rinnova attraverso una nuova veste grafica, senza mai perdere il legame con la propria identità e la propria tifoseria. Tutti questi elementi si integrano armoniosamente all’interno della forma di un pallone da basket, creando un simbolo moderno, riconoscibile e fortemente identitario”.

Il percorso con gli altri marchi

Il nuovo logo farà da apripista anche al rinnovo dei marchi Progetto Giovani Cantù, Minibasket Cantù, Cantù Next e Cantù Arena.