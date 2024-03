L'anticipo domenicale premia il Socco Fino corsaro con il Guanzate

Mentre si aspetta ancora di chiudere il 10° turno di ritorno con il posticipo di questa sera Triuggio- SB'83 Cermenate, ieri si è già aperto l'ultimo turno del girone J di Divisione Regionale 3.

Il derby

Apripista infatti è stati un derby lariano andato in scena a Cadorago dove il Socco Fino ha stoppato il Guanzate per 54-66. Giovedì sera si completerà la prima fase con alcuni derby molto interessanti quali Cucciago-Mariano, Leopandrillo Cantù-Senna e Albavilla-Playground. Intanto la Vismaravetro Mariano è già sicura del primo posto così come il Leopandrillo dell'ultimo..

Risultati del 10° turno penultimo di ritorno girone J

Martedì 12/3 ore 21.30 Playground-Meda 69-32, mercoledì 13 ore 21.30 Senna-Sampietrina 50-36, ore 21 Socco-Cucciago 74-67, giovedì 14 ore 21.15 Leopandrillo-Guanzate 64-67, venerdì 15 ore 21.30 Mariano-Albavilla 80-50, lunedì 18 ore 21.30 Triuggio-SB'83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone J

Mariano Comense 36; Lambers Triuggio, SB’83 Cermenate 32; Playground Team 26; Gladiatori Albavilla, Pol. Senna 22; Socco Fino 20, Cucciago Bulls, Sampietrina 16; Meda, OSG Guanzate 12; Leopandrillo Cantù 4.

Programma dell'11° turno ultimo di ritorno girone J

Domenica 17/3 ore 18 Guanzate-Socco 54-66, giovedì 21 ore 20.30 Cucciago-Mariano, ore 21.15 Leopandrillo-Senna, Meda-Triuggio, Albavilla-Playground, SB'83 Cermenate-Sampietrina.