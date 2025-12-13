L’anticipo sul lago premia il Menaggio che stoppa l’Alebbio Como

Si è aperto il 9° turno del girone H lariano

Si è aperto con l’anticipo sul lago il 9° turno d’andata nel girone H di Divisione Regionale 4.

La gara

Protagonista il Menaggio di coach Marco Gandola che a domicilio ha battuto l’Alebbio Como rilanciandosi dopo un momento non facile. Ora fari puntati sulla giornata di domenica 14 quando sono in programma alcune gare davvero interessanti e tanti derby. A cominciare dalla sfida d’alta quota alle Circolo Ricreativo Finese-Figino mentra la capolista Leopandrillo Cantù renderà vista al Cucciago’80. A Vighizzolo invece il Btf porterà l’assalto al Cabiate mentre si annuncia apertissima anche trasferta anche la sfida Bar Pinocchio-Socco Fino. Lunedì infine chiuderà il turno il derby Antoniana-Cadorago.

Il cartellone completo del 9° turno girone H

Giovedì 11 dicembre Menaggio-Alebbio Como 64-51, domenica 14 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Figino, 20 Bar Pinocchio Como-Socco Fino, Btf Cantù-Cabiate, Cucciago’80-Leopandrillo, lunedì 15 ore 21.30 Antoniana Como-Cadorago.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù 14; Figino, Circolo Ricreativo Fino, Socco Fino 12; Cadorago, Antoniana, Cabiate 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio 6; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.